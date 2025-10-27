Tragedia en Misiones: el audio que envió el conductor del auto minutos antes de causar 9 muertes

La investigación por el trágico accidente ocurrido en Campo Viera, Misiones, que dejó 9 personas muertas y 29 herida s dio un giro inesperado. Este lunes se conoció un audio que el conductor del Ford Focus habría enviado minutos antes del chocar contra un colectivo que terminó cayendo a un arroyo.

Un colectivo chocó y cayó a un arroyo en Misiones: al menos 9 muertos y 28 heridos

Fueron a votar y terminaron detenidos, la situación que se repitió en varias provincias del país

En ese mensaje, Rafael Ortíz -quien murió en el acto- reconocía circular a más de 180 kilómetros por hora y relataba una maniobra peligrosa que anticipó el desenlace fatal. Esto confirmaría una conducción temeraria.

“Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo” , aseguró.

Según confirmaron fuentes policiales, el teléfono celular del conductor fue secuestrado por orden judicial y será sometido a peritajes por parte de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (Saic). El objetivo es determinar si el audio fue grabado y enviado mientras conducía.

"Estoy volviendo a 180/190" (km/h) "Me quiero pegar un palo" 3.4g/l de alcohol en sangre (Borracho) A 8 chicos mató el #AsesinoAlVolante Ah pero los ciclistas... https://t.co/GjYh3Qy0GY pic.twitter.com/zzp9BRl5Dg

Además, el Ministerio Público Fiscal espera los resultados de los estudios de alcoholemia y toxicología para establecer si Ortíz manejaba bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

Identificaron a las víctimas

De acuerdo con los primeros informes, el ómnibus de la empresa Sol del Norte perdió el control tras el choque frontal, atravesó el guardarraíl del puente y se precipitó al cauce del arroyo Yazá, mientras que el auto quedó completamente destrozado sobre la banquina.

Mientras tanto, las víctimas y los familiares continúan recibiendo asistencia psicológica en medio del profundo dolor que causó la tragedia. Entre las nueve personas fallecidas hay seis hombres y tres mujeres, entre ellas 4 jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones.

Gabriela Paola García (26), de Oberá; Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón; Katia Bupvilofsky (24), de Oberá; Rafael Jordán Gonzalo Ortiz (34), conductor del Ford Focus; Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado; Elián Natanael Álvez (25), de El Alcázar; Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado; Enzo León (19), de Eldorado; Brian Hobos (19), de Wanda.