Tragedia en Misiones: el audio que envió el conductor del auto minutos antes de causar 9 muertes

La investigación por el trágico accidente ocurrido en Campo Viera, Misiones, que dejó 9 personas muertas y 29 heridas dio un giro inesperado. Este lunes se conoció un audio que el conductor del Ford Focus habría enviado minutos antes del chocar contra un colectivo que terminó cayendo a un arroyo.
En ese mensaje, Rafael Ortíz -quien murió en el acto- reconocía circular a más de 180 kilómetros por hora y relataba una maniobra peligrosa que anticipó el desenlace fatal. Esto confirmaría una conducción temeraria.
“Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, aseguró.
Según confirmaron fuentes policiales, el teléfono celular del conductor fue secuestrado por orden judicial y será sometido a peritajes por parte de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (Saic). El objetivo es determinar si el audio fue grabado y enviado mientras conducía.
Además, el Ministerio Público Fiscal espera los resultados de los estudios de alcoholemia y toxicología para establecer si Ortíz manejaba bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.
Identificaron a las víctimas
De acuerdo con los primeros informes, el ómnibus de la empresa Sol del Norte perdió el control tras el choque frontal, atravesó el guardarraíl del puente y se precipitó al cauce del arroyo Yazá, mientras que el auto quedó completamente destrozado sobre la banquina.
Mientras tanto, las víctimas y los familiares continúan recibiendo asistencia psicológica en medio del profundo dolor que causó la tragedia. Entre las nueve personas fallecidas hay seis hombres y tres mujeres, entre ellas 4 jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones.
Gabriela Paola García (26), de Oberá; Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón; Katia Bupvilofsky (24), de Oberá; Rafael Jordán Gonzalo Ortiz (34), conductor del Ford Focus; Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado; Elián Natanael Álvez (25), de El Alcázar; Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado; Enzo León (19), de Eldorado; Brian Hobos (19), de Wanda.