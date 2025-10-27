27 de octubre de 2025 - 18:45

Tragedia en Misiones: el audio que envió el conductor del auto minutos antes de causar 9 muertes

La investigación del trágico accidente continúa con un polémico audio de Rafael Ortíz, el sujeto que manejaba el Ford Focus y murió tras el impacto.

Tragedia en Misiones. Continúa la investigación.

Tragedia en Misiones. Continúa la investigación.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Leé además

Un prófugo por abuso sexual agravado que fue a votar fue detenido en Entre Ríos.

Fueron a votar y terminaron detenidos, la situación que se repitió en varias provincias del país

Por Redacción Policiales
Un colectivo chocó y cayó a un arroyo en Misiones: hay al menos 9 muertos y 28 heridos

Un colectivo chocó y cayó a un arroyo en Misiones: al menos 9 muertos y 28 heridos

Por Redacción Policiales

En ese mensaje, Rafael Ortíz -quien murió en el acto- reconocía circular a más de 180 kilómetros por hora y relataba una maniobra peligrosa que anticipó el desenlace fatal. Esto confirmaría una conducción temeraria.

“Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, aseguró.

Embed

Según confirmaron fuentes policiales, el teléfono celular del conductor fue secuestrado por orden judicial y será sometido a peritajes por parte de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (Saic). El objetivo es determinar si el audio fue grabado y enviado mientras conducía.

Además, el Ministerio Público Fiscal espera los resultados de los estudios de alcoholemia y toxicología para establecer si Ortíz manejaba bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

Identificaron a las víctimas

De acuerdo con los primeros informes, el ómnibus de la empresa Sol del Norte perdió el control tras el choque frontal, atravesó el guardarraíl del puente y se precipitó al cauce del arroyo Yazá, mientras que el auto quedó completamente destrozado sobre la banquina.

Mientras tanto, las víctimas y los familiares continúan recibiendo asistencia psicológica en medio del profundo dolor que causó la tragedia. Entre las nueve personas fallecidas hay seis hombres y tres mujeres, entre ellas 4 jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones.

Gabriela Paola García (26), de Oberá; Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón; Katia Bupvilofsky (24), de Oberá; Rafael Jordán Gonzalo Ortiz (34), conductor del Ford Focus; Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado; Elián Natanael Álvez (25), de El Alcázar; Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado; Enzo León (19), de Eldorado; Brian Hobos (19), de Wanda.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Robaron una torre de transmisión de 48 metros en Misiones

Asombroso robo: se llevaron una torre de transmisión de 48 metros y dejaron a un pueblo sin televisión

Por Redacción Policiales
Buscan a un joven de 18 años que desapareció tras salir de un boliche en medio de la tormenta.

Buscan a un joven de 18 años que desapareció tras salir de un boliche en medio de la tormenta

Por Redacción Policiales
Cruzate fue llevado hasta la  guardia del hospital Carrillo. - Los Andes

Volvieron a balear en Las Heras al "Bebe" Cruzate, un joven que sobrevivió a dos ataques que terminaron con tres muertos

Por Redacción Policiales
La víctima, María Marta García Belsunce con su esposo, Carlos Carrascosa.

El esposo de María Marta García Belsunce demandará al Estado por haber estado 6 años preso por el crimen

Por Redacción Policiales