Extraditaron a un mendocino desde Madrid: está acusado de violar a su cuñada

Un mendocino, de 31 años y acusado de haber abusado sexualmente de su cuñada, fue hallado en mayo en Madrid, España. El hombre llevaba 7 años prófugo previo al ser detenido, pero ya fue extraditado por la Justicia argentina en los últimos días.
El pedido de captura lo emitió Interpol para hallar a A.E.R.D., que lo encontraron viviendo en la ciudad española de Madrid. Según informó LV, el mendocino ahora se encuentra detenido en la Unidad N°12 del Servicio Penitenciario de nuestra provincia (Es.Tra.D.A.).
Además, fuentes del caso ampliaron que el sospechoso está acusado de haber abusado sexualmente de su cuñada en el año 2018. Todo habría ocurrido cuando la víctima ingresó a la habitación del agresor, en una vivienda ubicada en la provincia de Mendoza. Según dicta el caso, le fue a pedir un cigarrillo.
Además agregaron que “la mujer se encontraba en el lugar de visita, en compañía de su esposo, quien al momento del ataque se había ido a dormir debido a que se encontraba enfermo”. Y detallaron: “Aprovechando esa circunstancia, el atacante tomó a la víctima del cabello, le tapó la boca y, tras efectuar varios tocamientos por sobre sus prendas, le quitó la ropa y la sometió sexualmente contra su voluntad”.
También informaron que luego de violarla, el hombre se dio a la fuga con rumbo desconocido. Acto seguido, la víctima radicó la denuncia que recayó en la Fiscalía de Instrucción N°9 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, a cargo de Darío Nora. Una vez que lo ubicaron, se hizo una audiencia informativa y le avisaron que lo estaban investigando.
Sin embargo, en medio de la investigación, el hombre se fue a España. Mientras tanto, las autoridades avanzaron con el grado probatorio en la causa contra el mendocino.
Acto seguido se ordenó su detención y por ende se solicitó la captura internacional del prófugo. En consecuencia, y como se mencionó anteriormente, el Departamento Interpol emitió una Circular Roja con el fin de dar con su paradero. Tras dar con su ubicación se lo aprehendió en mayo y se ordenó la extradición.
A mediados de septiembre, se tomó conocimiento, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, que se había sido concedido su regreso a Argentina. En consecuencia, una comisión policial de la PFA viajó a la ciudad de Madrid, con el objetivo de asumir la custodia y traslado del acusado.
El hombre llegó al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza el pasado 17 de octubre y fue imputado por el fiscal por el delito de abuso sexual con acceso carnal al día siguiente.