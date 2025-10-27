Extraditaron a un mendocino desde Madrid: está acusado de violar a su cuñada

Un mendocino , de 31 años y acusado de haber abusado sexualmente de su cuñada , fue hallado en mayo en Madrid , España. El hombre llevaba 7 años prófugo previo al ser detenido, pero ya fue extraditado por la Justicia argentina en los últimos días.

El pedido de captura lo emitió Interpol para hallar a A.E.R.D. , que lo encontraron viviendo en la ciudad española de Madrid . Según informó LV, el mendocino ahora se encuentra detenido en la Unidad N°12 del Servicio Penitenciario de nuestra provincia (Es.Tra.D.A.).

Además, fuentes del caso ampliaron que el sospechoso está acusado de haber abusado sexualmente de su cuñada en el año 2018 . Todo habría ocurrido cuando la víctima ingresó a la habitación del agresor, en una vivienda ubicada en la provincia de Mendoza. Según dicta el caso, le fue a pedir un cigarrillo.

Además agregaron que “la mujer se encontraba en el lugar de visita, en compañía de su esposo, quien al momento del ataque se había ido a dormir debido a que se encontraba enfermo”. Y detallaron: “Aprovechando esa circunstancia, el atacante tomó a la víctima del cabello, le tapó la boca y, tras efectuar varios tocamientos por sobre sus prendas, le quitó la ropa y la sometió sexualmente contra su voluntad ”.

También informaron que luego de violarla, el hombre se dio a la fuga con rumbo desconocido . Acto seguido, la víctima radicó la denuncia que recayó en la Fiscalía de Instrucción N°9 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, a cargo de Darío Nora. Una vez que lo ubicaron, se hizo una audiencia informativa y le avisaron que lo estaban investigando .

Sin embargo, en medio de la investigación, el hombre se fue a España. Mientras tanto, las autoridades avanzaron con el grado probatorio en la causa contra el mendocino.

Acto seguido se ordenó su detención y por ende se solicitó la captura internacional del prófugo. En consecuencia, y como se mencionó anteriormente, el Departamento Interpol emitió una Circular Roja con el fin de dar con su paradero. Tras dar con su ubicación se lo aprehendió en mayo y se ordenó la extradición.

A mediados de septiembre, se tomó conocimiento, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, que se había sido concedido su regreso a Argentina. En consecuencia, una comisión policial de la PFA viajó a la ciudad de Madrid, con el objetivo de asumir la custodia y traslado del acusado.

El hombre llegó al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza el pasado 17 de octubre y fue imputado por el fiscal por el delito de abuso sexual con acceso carnal al día siguiente.