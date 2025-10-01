Falleció José Andrada, actor de Los Simuladores que inmortalizó la frase "¿No hay un piquito para mí?"

La Asociación Argentina de Actores dio a conocer la triste noticia a través de un comunicado en redes sociales.

Este miércoles, a los 87 años, murió José Manuel Andrada Márquez. La Asociación Argentina de Actores comunicó la triste noticia en sus diferentes redes sociales: "Con profundo pesar informamos el fallecimiento del actor José Andrada. Desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión. Acompañamos en este momento a sus familiares, amistades y colegas"

El actor debutó en el teatro en la década de 1970 y tuvo una extensa carrera en televisión y cine. El actor participó en diferentes éxitos tanto en obras de teatro como también en recordadas películas y series argentinas.

En televisión participó en Ricos y famosos, Campeones de la vida, Padre Coraje, Son amores, Costumbres argentinas, hasta que alcanzó gran repercusión por su aparición en Los Simuladores, donde protagonizó una recordada escena junto a Martín Seefeld, que se volvió parte de la cultura popular con la expresión "¿No hay un piquito para mí?".

Embed - ¿No hay un piquito para mí? LA ESCENA MÁS DIFÍCIL DE LOS SIMULADORES En cine trabajó en películas como Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra, La noche de los lápices, Johnny Tolengo, el majestuoso, Flores robadas en los jardines de Quilmes, Esperando la carroza, Correccional de mujeres, Las esclavas, Bairoletto, Funes, un gran amor, La amiga, A oscuras, Después de la tormenta, La ciudad oculta, entre tantas otras.

José Andrada fue reconocido en el año 2010 por la misma Asociación Argentina de Actores y también por el Senado de la Nación con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable. Su partida, aún sin confirmaciones oficiales sobre la causa, sin lugar a dudas deja un profundo vacío en el ambiente artístico de nuestro país.