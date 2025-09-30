A los 89 años, falleció la actriz Adriana Aizenberg

Aizenberg llegó a ser dirigente de la Asociación Argentina de Actores, sindicato que confirmó la triste noticia. La actriz contaba con una amplia trayectoria, siendo premiada y reconocida por sus roles icónicos en cine, teatro y TV.

La Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento de Adriana Aizenberg (89) este lunes 29 de septiembre. Figura fundamental del espectáculo nacional, Aizenberg no solo dejó una huella imborrable por su prestigiosa trayectoria de más de seis décadas en cine, teatro y televisión, sino también por su compromiso como exdirigente del sindicato.

La actriz nació en Santa Fe en 1938, se afilió a la Asociación Argentina de Actores en 1964 y forjó una carrera que la convirtió en un referente para varias generaciones. "Con profunda tristeza despedimos a Adriana Aizenberg", señaló la Asociación.

Con profunda tristeza despedimos a Adriana Aizenberg, actriz y ex dirigente de nuestro sindicato, quien desarrolló una prestigiosa y amplia trayectoria artística. Enviamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos. — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) September 30, 2025

Adriana Aizenberg: su trayectoria

Aizenberg se formó con grandes maestros como Augusto Fernandes, con quien fue parte del grupo fundacional ETEBA junto a figuras como Lito Cruz y Héctor Bidonde. Su talento la llevó a integrar el elenco estable del Teatro San Martín y a brillar en obras icónicas como "Venecia", "El violinista en el tejado" y "Seis personajes en busca de un autor".

Por su gran aporte a la cultura, en 2004 recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por su sindicato y el Senado de la Nación. En cine, dejó actuaciones memorables en clásicos como "Plata dulce" y fue aclamada por la crítica por sus roles en "Mundo grúa" y, especialmente, en "El abrazo partido", que le valió el reconocimiento masivo.

Adriana Aizemberg en Rambleras (2013) Adriana Aizenberg en Rambleras (2013). imdb El comunicado del sindicato no solo la despidió como una gran artista, sino también como una comprometida dirigente. Cabe recordar que Aizenberg integró el Secretariado Mutual de la Asociación Argentina de Actores entre 1996 y 1998. Su vigencia se mantuvo intacta hasta el final, conquistando a nuevos públicos con su reciente y elogiada participación como Consuelo Salustri en la exitosa serie "El encargado".

Su presencia también fue parte de ficciones emblemáticas de la televisión argentina como "Poliladron", "Vulnerables", "Mujeres asesinas" y "Los exitosos Pells", demostrando una versatilidad que la consolidó como una de las grandes actrices de la historia del país.