23 de septiembre de 2025 - 21:04

Murió a los 87 años Claudia Cardinale, leyenda del cine italiano y musa de grandes directores

La actriz referente del cine de los años 60, con una filmografía de más de 140 títulos, falleció este martes.

&nbsp;El mundo del cine lamenta la partida de Claudia Cardinale, reconocida actriz italiana con una filmografía con más de 140 títulos.&nbsp;

 El mundo del cine lamenta la partida de Claudia Cardinale, reconocida actriz italiana con una filmografía con más de 140 títulos. 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Claudia Cardinale, reconocida actriz franco- italiana y referente del cine de los años 60, falleció a sus 87 años este martes. Según informaron medios franceses, Claudia se encontraba en Nemours, cerca de la ciudad de París, junto a sus hijos .

Leé además

A los 87 años falleció Norma Nolan, la única argentina en ganar Miss Universo.

A los 87 años falleció Norma Nolan, la única argentina en ganar Miss Universo

Por Redacción Espectáculos
tristeza en la musica argentina: fallecio raul barboza, leyenda del chamame

Tristeza en la música argentina: falleció Raúl Barboza, leyenda del chamamé

Por Andrés Aguilera

Su salto a la fama comienza luego de que en el año 1957, fuera elegida por la embajada de Italia, "la italiana más bella de Túnez".

claudia cardinale

Proveniente de una familia siciliana, la actriz creció hablando tanto el dialecto de su tierra como el francés. Por esta razón, en los comienzos de su carrera, tuvo que trabajar para adaptarse al cine italiano, lo que provocó que sus primeros trabajos fueran doblados.

Su época de oro: los años 60

Con una amplia filmografía que abarcó más de 140 títulos, los años 60 se consideran una época clave en su carrera como actriz.

Más allá del cine europeo, también desarrolló trabajos en Hollywood y en Francia, consolidándose como una actriz de alcance global caracterizada por sus papeles representando a mujeres fuertes que iban en contra de estereotipos en la pantalla sobretodo de la época.

Participó y protagonizó clásicos del cine, trabajando con directores legendarios a lo largo de cinco décadas de carrera. Su impresionante filmografía incluye películas como 8 y medio (1963) de Federico Fellini, El gatopardo (1963) de Luchino Visconti y Érase una vez en el Oeste (1968) de Sergio Leone.

También incursionó en producciones internacionales de Hollywood como La Pantera Rosa (1963) y Blindfold (1965), donde compartió pantalla con grandes estrellas como Burt Lancaster, Alain Delon, Henry Fonda y Charles Bronson.

Últimos trabajos de la actriz

En 2020, la actriz actuó en la serie suiza Bulle y en la película de Netflix Rogue City. Dos años más tarde, participó en la producción tunecina L’Île du pardon (La isla del perdón), dirigida por Ridha Behi. A pesar de su corto paso por pocas salas de cine y que su estreno a Argentina, el film fue presentado en el Festival de El Cairo, y en esa misma ocasión, recibió un homenaje en su ciudad natal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Brad Everett Young, reconocido actor y fotógrafo de Hollywood, falleció a causa de un trágico accidente automovilístico.

Falleció Brad Everett Young, actor de Grey's Anatomy y Los Ángeles de Charlie

Por Redacción Espectáculos
El nuevo trailer de Disney+ con Pedro Pascal.

Con Pedro Pascal a la cabeza, Disney+ lanzó el tráiler de la película más esperada de Star Wars

Por Redacción Espectáculos
Mara Wilson, quién dio vida a Matilda, se alejó del cine y se dedica a la escritura.

Qué es de la vida de Mara Wilson, la actriz que dio vida a Matilda

Por Agustín Zamora
La nueva película que llega a Dinsey+ y ya es un éxtio del streaming. 

La película de Disney+ que fue un fracaso en cines, pero ahora es un éxito en streaming

Por Redacción Espectáculos