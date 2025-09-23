Qué es de la vida de Mara Wilson, la actriz que dio vida a Matilda

La actriz que encarnó a Matilda reapareció después de sus grandes películas y éxitos temprano. ¿Que fue de su vida?

Mara Wilson, quién dio vida a Matilda, se alejó del cine y se dedica a la escritura.

Mara Wilson fue uno de los rostros más reconocidos del cine infantil de los años noventa, especialmente con su inolvidable interpretación de Matilda, película que marcó a toda una generación. Sin embargo, lejos de convertirse en una estrella adulta del cine, eligió un rumbo distinto que la llevó a reinventarse como dramaturga y escritora.

Hoy, con una carrera discreta pero coherente, Wilson, que tiene 38 años, se ha consolidado en un terreno menos mediático y más personal, lo que hizo que por varios años nadie supiera de ella.

Mara Wilson Mara Wilson, quién dio vida a Matilda, se alejó del cine y se dedica a la escritura. Web Si bien la fama le llegó de manera temprana con películas como Mrs. Doubtfire y Matilda, en su vida privada existía un contexto aún más difícil con el lidiaba: la enfermedad y posteriormente, la muerte de su madre durante el rodaje de mítica película Matilda marcó su infancia. Con el tiempo, la actriz tomó distancia de la industria cinematográfica, un entorno que no le resultaba del todo saludable y que decidió abandonar cuando aún era adolescente.

Se retiró del cine pero no dejó el arte Su retiro del cine, en si, no fue una renuncia al arte, sino una transformación. Estudió dramaturgia en la Universidad de Nueva York y volcó sus experiencias en la escritura. Publicó dos libros, entre ellos Where Am I Now?, memorias donde reflexiona sobre la fama temprana, el duelo y la búsqueda de identidad. En paralelo, se ha dedicado a la dramaturgia y a trabajos de narración, explorando otras formas de expresión creativa que le permiten mantenerse activa sin las presiones de la pantalla grande.

Mara Wilson Mara Wilson, quién dio vida a Matilda, se alejó del cine y se dedica a la escritura. Web Mara Wilson Mara Wilson, quién dio vida a Matilda, se alejó del cine y se dedica a la escritura. Web Actualmente, Mara Wilson se define más como narradora que como actriz. Ha prestado su voz en proyectos de animación y audiolibros, y utiliza su influencia para hablar de salud mental y resiliencia, temas que la atraviesan personalmente. Sin buscar recuperar la fama que alguna vez tuvo, apuesta a construir un legado desde la honestidad y el valor de las historias personales.

Mara Wilson ya no es “la adorable Matilda”, sino una mujer que eligió escribir su propio guion lejos de Hollywood. Su vida demuestra que la fama infantil no necesariamente define el futuro y que, a veces, los caminos más discretos son los que otorgan mayor autenticidad. Su historia deja en claro que crecer bajo los reflectores puede ser una carga, pero también una oportunidad para redescubrirse y elegir una vida más fiel a uno mismo.