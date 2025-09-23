23 de septiembre de 2025 - 12:25

El gesto de Robbie Williams para anunciar su regreso a Argentina: ya pasaron 20 años

Durante un show en Europa, el cantante habló con una mujer argentina y reveló la gran noticia.

Robbie Williams

Robbie Williams

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

el premio consuelo de nicki nicole para lamine yamal tras su derrota en el balon de oro

El "premio" consuelo de Nicki Nicole para Lamine Yamal tras su derrota en el Balón de Oro

Por Redacción Espectáculos
Jésica Cirio paga los platos rotos de sus relaciones pasadas.

Se supo más sobre el futuro judicial de Jésica Cirio: "No le creo nada"

Por Agustín Zamora

Mientras recorría la valla que lo separa del público en pleno show, Robbie se detuvo para conversar con una mujer que sostenía un cartel. La sorpresa llegó cuando el cantante exclamó: “¡Camila, de Argentina!“.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FredM1607/status/1969496273695703390&partner=&hide_thread=false

Con una pancarta dedicada al cantante, la mujer de 31 años recibió un gesto especial por parte del intérprete de “Rock DJ”, quien solicitó un trato preferencial para ella y otra fanática que reveló ser de México. “Quiero que las traten como reinas”, expresó.

El regreso de Robbie Williams a Argentina

Cuando parecía que el encuentro estaba cerrado, dio la noticia que los fanáticos nacionales esperan desde 2006 cuando se presentó por última vez en River. “Sé que muchos preguntan en la Argentina para que haga un show, veo sus comentarios... Ya voy a ir, se los prometo y capaz será el año que viene (2026)”, lanzó.

Como broche de oro, el cantante británico abrazó a la joven argentina y le cantó a capela el tema "She’s the one” mientras la abrazaba. Un cálido gesto que viajó hasta el país.

Las visitas del cantante Robbie Williams a Argentina

Robbie Williams visitó Argentina en dos ocasiones: en 2004, el artista británico se presentó en el programa televisivo “Videomatch”, donde no solo cantó, sino que también participó en actividades lúdicas con el conductor Marcelo Tinelli y bailó con el personaje del Oso Arturo. En esa oportunidad anunció su regreso para un show único, dos años después.

Embed - Robbie Williams "Feel" - Videomatch

En 2006, Williams regresó a Buenos Aires para ofrecer dos conciertos en el Estadio Monumental como parte de su "Close Encounters Tour”.

Sin embargo, en 2018, tenía previsto presentarse en el Club Ciudad de Buenos Aires como parte de su “Heavy Entertainment Show Tour” dentro del Personal Fest. El concierto fue cancelado debido a condiciones climáticas adversas que comprometían la seguridad del evento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

daba mucha impresion, mucho miedo: el duro relato de luciana geuna sobre por que estuvo internada

"Daba mucha impresión, mucho miedo": el duro relato de Luciana Geuna sobre por qué estuvo internada

Por Redacción Espectáculos
La película de habla no inglesa que arrasa en Netflix.

Acaba de llegar a Netflix la película filipina de comedia y venganza que arrasa: se ve en menos de 2 horas

Por Redacción Espectáculos
El nuevo trailer de Disney+ con Pedro Pascal.

Con Pedro Pascal a la cabeza, Disney+ lanzó el tráiler de la película más esperada de Star Wars

Por Redacción Espectáculos
Lali Espósito explicó porque no ha colaborado con Tini.

Fin del misterio: Lali Espósito explicó con detalles por qué aún no grabó con Tini Stoessel

Por Agustín Zamora