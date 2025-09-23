El gesto de Robbie Williams para anunciar su regreso a Argentina: ya pasaron 20 años

Se supo más sobre el futuro judicial de Jésica Cirio: "No le creo nada"

Mientras recorría la valla que lo separa del público en pleno show , Robbie se detuvo para conversar con una mujer que sostenía un cartel. La sorpresa llegó cuando el cantante exclamó: “¡Camila, de Argentina!“.

Con una pancarta dedicada al cantante, la mujer de 31 años recibió un gesto especial por parte del intérprete de “Rock DJ”, quien solicitó un trato preferencial para ella y otra fanática que reveló ser de México. “Quiero que las traten como reinas”, expresó .

Cuando parecía que el encuentro estaba cerrado, dio la noticia que los fanáticos nacionales esperan desde 2006 cuando se presentó por última vez en River . “Sé que muchos preguntan en la Argentina para que haga un show, veo sus comentarios... Ya voy a ir, se los prometo y capaz será el año que viene (2026) ”, lanzó.

Como broche de oro, el cantante británico abrazó a la joven argentina y le cantó a capela el tema "She’s the one” mientras la abrazaba. Un cálido gesto que viajó hasta el país.

Las visitas del cantante Robbie Williams a Argentina

Robbie Williams visitó Argentina en dos ocasiones: en 2004, el artista británico se presentó en el programa televisivo “Videomatch”, donde no solo cantó, sino que también participó en actividades lúdicas con el conductor Marcelo Tinelli y bailó con el personaje del Oso Arturo. En esa oportunidad anunció su regreso para un show único, dos años después.

Embed - Robbie Williams "Feel" - Videomatch

En 2006, Williams regresó a Buenos Aires para ofrecer dos conciertos en el Estadio Monumental como parte de su "Close Encounters Tour”.

Sin embargo, en 2018, tenía previsto presentarse en el Club Ciudad de Buenos Aires como parte de su “Heavy Entertainment Show Tour” dentro del Personal Fest. El concierto fue cancelado debido a condiciones climáticas adversas que comprometían la seguridad del evento.