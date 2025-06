Robbie Williams prepara una gira por América Latina: ¿vuelve a la Argentina?

Según adelantaron medios británicos, el tour incluiría paradas en México, Chile y Argentina , aunque las fechas y locaciones aún no han sido confirmadas oficialmente. De concretarse, sería una nueva oportunidad para ver en vivo a una de las voces más reconocidas del pop británico, en un show que promete combinar su inagotable energía con los grandes hits de su carrera.

Pero eso no es todo, antes de fin de año, lanzará un nuevo álbum titulado «BRITPOP» , una producción que lo conecta con sus raíces musicales y que, según el propio artista, está inspirada en la efervescencia del movimiento britpop de mediados de los ‘90. “Fue la cima del britpop y una época dorada para la música británica”, explicó en un comunicado. “Este disco es más crudo, con muchas guitarras, más animado y con un aire a himno. Estoy inmensamente orgulloso de este trabajo”.

A los 51 años, el ex integrante de Take That sigue vigente y renovado. Su nueva gira mundial, el «BRITPOP Tour», comenzó el pasado 31 de mayo en Edimburgo, Escocia, y recorrerá 36 ciudades europeas hasta octubre. El desembarco en América Latina sería el siguiente paso.