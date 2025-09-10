10 de septiembre de 2025 - 13:01

Qué fue de la vida de Amigacho, uno de los personajes que más recorrió la televisión argentina

Fernando Camara se hizo famoso años atrás y actualmente está alejado de la pantalla chica.

Crónica TV siempre generó una serie de personajes, que no solo coparon la televisión argentina, sino que además protagonizaron escándalos y algunos de los momentos más icónicos de la historia del entretenimiento. Uno de ellos fue Fernando Camara, más conocido como Amigacho.

Amigacho, quien se hizo conocido por su modo de hablar (reemplaza las s y z por ch), y por haber aparecido en el programa “Hechos y protagonistas” del mismo canal.

Mucho antes de ser Amigacho, vendía estampitas en una estación de subte para ganarse la vida. Tras su paso por Crónica, el hombre llegó a aparecer en programas como “Los Únicos” y hasta tuvo lugar en “Showmatch

No todo fue fama y diversión en la vida de Amigacho, ya que en 2012, su novia Chicha falleció a causa de una enfermedad fulminante. Esa pérdida lo marcó profundamente y, según su círculo cercano, contribuyó a su decisión de desaparecer del radar mediático.

La víctima lo acusó de haberle robado y estafado, alegando que perdió todo su dinero debido a las acciones de Amigacho. El denunciante declaró ante la justicia que realizó un apoderamiento indebido en el banco y se llevó su dinero.

"Me acompañó al banco y se hizo pasar por primo ante la cajera. Hizo un apoderamiento indebido y se llevó mi dinero. Me hizo el cuento del tío. Hubo una denuncia policial y voy a ir hasta las últimas consecuencias", dijo el denunciante.

Meses después del hecho, el personaje reapareció en la pantalla chica y explicó que se había realizado varias cirugías estéticas: eliminación de papada, retoque de párpados y una corrección en sus orejas.

