Qué fue de la vida de Amigacho, uno de los personajes que más recorrió la televisión argentina

Crónica TV siempre generó una serie de personajes , que no solo coparon la televisión argentina, sino que además protagonizaron escándalos y algunos de los momentos más icónicos de la historia del entretenimiento. Uno de ellos fue Fernando Camara, más conocido como Amigacho.

Amigacho , quien se hizo conocido por su modo de hablar (reemplaza las s y z por ch), y por haber aparecido en el programa “Hechos y protagonistas” del mismo canal.

Mucho antes de ser Amigacho, vendía estampitas en una estación de subte para ganarse la vida. Tras su paso por Crónica, el hombre llegó a aparecer en programas como “Los Únicos” y hasta tuvo lugar en “ Showmatch ”

No todo fue fama y diversión en la vida de Amigacho , ya que en 2012, su novia Chicha falleció a causa de una enfermedad fulminante. Esa pérdida lo marcó profundamente y, según su círculo cercano, contribuyó a su decisión de desaparecer del radar mediático.

Los problemas continuaron para Amigacho , quien entre el 2015 y el 2016 reapareció en los medios de comunicación debido a que fue acusado de estafa por parte de un amigo.

La víctima lo acusó de haberle robado y estafado, alegando que perdió todo su dinero debido a las acciones de Amigacho. El denunciante declaró ante la justicia que realizó un apoderamiento indebido en el banco y se llevó su dinero.

Amigacho Amigacho fue uno de los rostros más conocidos de la televisión, pero hace años no tiene protagonismo. Web

"Me acompañó al banco y se hizo pasar por primo ante la cajera. Hizo un apoderamiento indebido y se llevó mi dinero. Me hizo el cuento del tío. Hubo una denuncia policial y voy a ir hasta las últimas consecuencias", dijo el denunciante.

Meses después del hecho, el personaje reapareció en la pantalla chica y explicó que se había realizado varias cirugías estéticas: eliminación de papada, retoque de párpados y una corrección en sus orejas.