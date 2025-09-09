La histórica salvación de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina: "No lo puedo creer"

Luego de tres días sin La Voz Argentina , el certamen de canto regresó a la pantalla y con una nueva eliminación. Este lunes fue el turno de Soledad Pastorutti de presentar a todo su equipo en la eliminación que calificó como la más difícil.

"Para molestar a Nico Occhiato": la razón detrás de una elección de Miranda! en La Voz Argentina

Medida extrema, por un cambio en las reglas se fueron dos participantes de La Voz Argentina

En el 1° round del team Soledad subieron al escenario Milena Salamanca , el dúo de Agustín Carletti & Mauricio Tarantola , Valentina Otero , Gustavo Rosales , Milagros Gerez Amud , Mía Frankel , Luis González y Violeta Lemo .

La tarea de la jurado era salvar a tres de ellos, mientras que el resto dependía de la devolución y los puntajes de Lali Espósito, Miranda ! y Luck Ra .

Tras reconocer la fortaleza de la joven, que superó todas las instancias del voto telefónico y ser robada dos veces, La Sole argumentó: “Se hizo justicia” y eligió a su primera salvada: Valentina Otero, quien interpretó una gran versión del tema de Fito Páez “Tráfico por Katmandú”.

Embed - La eliminación más complicada para Soledad: "Siempre es volver a comenzar" - La Voz Argentina 2025

Luego llegó el turno de Violeta Lemo , que emocionó con su versión de “La extraña dama”. Finalmente, la tercera elección directa de la folclorista fue Milagros Gerez Amud , que se lució con “La flor de la canela”. Todas mujeres, algo nunca visto en La Voz Argentina, con tendencia histórica por los varones.

Embed - Valentina Otero - "Tráfico por Katmandú" - Team Soledad - 1° Round - La Voz Argentina 2025

Con la sumatoria de las calificaciones de los demás coaches, Lali, Luck Ra y los Miranda! salvaron primero el dúo Carletti y Tarantola, seguido por Milena Salamanca y Gustavo Rosales. El último cupo dejó un enfrentamiento mano a mano entre Luis González y Mía Frankel.

Antes de conocerse el resultado final, Pastorutti recordó un pasaje del Martín Fierro: “'Yo he visto muchos cantores, con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar: parece que sin largar se cansaron en partidas'”. Y agregó que “No importa lo que pase hoy ni en el programa: lo esencial es querer sustentar el sueño. No dejen de cantar ni de hacer lo que aman”.

¿Quién se fue de La Voz Argentina?

Finalmente, Nico Occhiato anunció la noticia más dura: Mía Frankel quedó eliminada tras su interpretación de “Tatú” de María Becerra, mientras que Luis González logró avanzar con su versión de “Africa”, de Toto.

Mía la nueva eliminada del team de Soledad Pastorutti. Mía la nueva eliminada del team de Soledad Pastorutti. gentileza

“No lo puedo creer”, argumentó La Sole, mientras se acercaba a darle un abrazo a la joven y la alentó a seguir adelante.