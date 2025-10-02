La incómoda serie policial de adolescentes de Netflix y que hace una crítica a la sociedad estadounidense

La producción tiene ocho capítulos y su protagonista es la actriz australiana Toni Collette en un rol macabro y desquiciado.

Toni Collette la protagonista de la serie sobre adolescentes que lidera en Netflix.

“Incontrolables", o “Wayward” en su título original, es una miniserie que promete convertirse en la producción estrella gracias a su trama compleja y cargada de tensión. El policial ya está entre lo más visto de la plataforma de streaming a nivel mundial.

Con solo ocho capítulos la producción que tiene como protagonista a la gran Toni Collette — conocida por "Sexto sentido" o el thirller basado en una historia real "La Escalers" —en un personaje que parece un aliado pero pronto se convierte en la villana más descarada.

¿De qué trata la miniserie? Alex Dempsey es una agente de policía, interpretada por Mae Martin, de un pueblo que parece tranquilo y seguro, con calles ordenadas y vecinos confiables. Pero la calma es solo una ilusión. Allí funciona un centro de rehabilitación para adolescentes, la Academia Tall Pines, dirigido por la carismática Evelyn Wade (Collette), la salvadora del lugar.

La policía pronto descubre que el centro es solo una fachada. Las reglas son estrictas, los adolescentes están bajo control constante, y los rumores sobre manipulación psicológica no tardan en aparecer. Evelyn tiene a todos bajo su influencia y su astucia incluso engaña a las autoridades. Lo que parecía un nuevo comienzo para Alex se convierte en un juego peligroso de secretos y tensiones.

Embed - Incontrolables | Tráiler oficial | Netflix La serie, creada y protagonizada por Martin, se inspira en los polémicos internados para adolescentes problemáticos de Estados Unidos, donde la frontera entre la “rehabilitación” y el abuso de poder suele ser difusa. Con un fuerte enfoque en la manipulación, el trauma psicológico y las dinámicas de control, Incontrolables se convierte en una reflexión inquietante sobre cómo ciertos sistemas pueden aprovecharse de las vulnerabilidades humanas.