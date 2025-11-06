El sencillo truco para limpiar el volante del auto y que luzca como nuevo

El volante del auto acumula más suciedad , grasa y bacterias de lo que parece, sobre todo en días calurosos o con mucho tránsito de autos . Con este truco casero de limpieza , vas a poder a dejarlo como nuevo fácilmente usando ingredientes simples que ya tenés en tu casa.

Dentro de las mejores técnicas de limpieza del hogar, este método se volvió viral por su efectividad.

El bicarbonato de sodio es el aliado ideal para remover la grasa acumulada del volante de los autos.

Mezclalo con un poco de agua tibia hasta formar una pasta suave. Aplicala con un paño de microfibra, haciendo movimientos circulares y suaves para no rayar el material.

Después de retirar la suciedad, pasá un trapo apenas humedecido con vinagre blanco .

Este producto actúa como un desinfectante natural y elimina bacterias sin afectar el cuero o el plástico del volante. No uses alcohol ni productos con amoníaco, porque pueden resecar la superficie.

3. El toque final para dejarlo brillante

Para terminar, aplicá unas gotas de aceite de coco o glicerina líquida con un paño limpio. Esto ayuda a hidratar el material, evita el agrietamiento y deja un brillo suave como recién salido del concesionario. No uses exceso para que no quede resbaladizo.

Repetí esta limpieza profunda una vez por semana si usás el auto todos los días.

Mantener el volante limpio no solo mejora la estética del vehículo, sino también la higiene personal y la sensación de confort al manejar.