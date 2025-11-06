Mezcla de peróxido de hidrógeno con bicarbonato de sodio: por qué se recomienda y para qué se utiliza

Cada vez más personas buscan soluciones naturales para la limpieza del hogar , evitando productos químicos agresivos. En ese contexto, una de las combinaciones más eficaces es la mezcla de peróxido de hidrógeno y bicarbonato de sodio , una alternativa recomendada en consejos y trucos caseros por su eficacia, bajo costo y versatilidad para múltiples usos domésticos.

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas admiradas por todos

No las tires: reciclar las cortinas que ya no usas está a la moda y puede ser una gran opción para decorar

Esta mezcla casera combina dos ingredientes con propiedades complementarias. El bicarbonato de sodio actúa como limpiador suave que remueve la suciedad sin dañar las superficies, mientras que el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) funciona como desinfectante y blanqueador natural .

Juntos, crean una pasta potente ideal para higienizar baños, cocinas, utensilios y ropa , eliminando manchas y olores .

Su acción burbujeante permite llegar a rincones difíciles, ofreciendo una alternativa ecológica y eficaz frente a productos industriales.

3 partes de bicarbonato de sodio

1 parte de peróxido de hidrógeno (10 volúmenes)

image

Mezclá hasta lograr una textura cremosa, similar a la de la pasta dental. Guardala en un recipiente hermético, pero lo ideal es preparar poca cantidad para mantener su potencia.

También podés ajustar la proporción de líquido si querés un resultado más fluido o más espeso.

Usos más comunes en el hogar

Esta mezcla tiene múltiples aplicaciones domésticas:

Lechada y azulejos: aplicar con un cepillo, frotar y enjuagar.

Ropa blanca: disolver dos cucharadas en agua caliente y dejar actuar 30 minutos.

Utensilios de cocina: cubrir con la pasta, dejar unos minutos y enjuagar.

Tablas de cortar: aplicar para eliminar olores y bacterias.

Cepillos de dientes: sumergir 10 minutos en una solución diluida.

image

Además, el peróxido de hidrógeno también puede usarse para desinfectar heridas leves, tratar hongos en los pies, realizar lavados nasales suaves o aliviar dolores de muela gracias a su efecto antibacteriano.

La mezcla de bicarbonato y peróxido es un truco casero versátil, económico y ecológico.

Sirve para limpiar, desinfectar y blanquear sin esfuerzo ni productos agresivos. Ideal para quienes buscan mantener su hogar impecable de forma natural y práctica.