6 de noviembre de 2025 - 10:28

Mezcla de peróxido de hidrógeno con bicarbonato de sodio: por qué se recomienda y para qué se utiliza

Trucos. La unión del bicarbonato de sodio con el peróxido de hidrógeno ofrece una limpieza profunda, desinfección y una solución económica para el hogar.

Mezcla de peróxido de hidrógeno con bicarbonato de sodio por qué se recomienda y para qué se utiliza
Por Andrés Aguilera

Cada vez más personas buscan soluciones naturales para la limpieza del hogar, evitando productos químicos agresivos. En ese contexto, una de las combinaciones más eficaces es la mezcla de peróxido de hidrógeno y bicarbonato de sodio, una alternativa recomendada en consejos y trucos caseros por su eficacia, bajo costo y versatilidad para múltiples usos domésticos.

Leé además

Limpiá tus cortinas con un truco premium y pocos ingredientes.

No las tires: reciclar las cortinas que ya no usas está a la moda y puede ser una gran opción para decorar

Por Redacción
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas admiradas por todos

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas admiradas por todos

Por Andrés Aguilera

Una reacción útil para limpiar y desinfectar

Esta mezcla casera combina dos ingredientes con propiedades complementarias. El bicarbonato de sodio actúa como limpiador suave que remueve la suciedad sin dañar las superficies, mientras que el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) funciona como desinfectante y blanqueador natural.

Juntos, crean una pasta potente ideal para higienizar baños, cocinas, utensilios y ropa, eliminando manchas y olores.

Su acción burbujeante permite llegar a rincones difíciles, ofreciendo una alternativa ecológica y eficaz frente a productos industriales.

Cómo preparar el truco casero

Para preparar esta pasta, necesitás solo dos ingredientes básicos:

  • 3 partes de bicarbonato de sodio

  • 1 parte de peróxido de hidrógeno (10 volúmenes)

image

Mezclá hasta lograr una textura cremosa, similar a la de la pasta dental. Guardala en un recipiente hermético, pero lo ideal es preparar poca cantidad para mantener su potencia.

También podés ajustar la proporción de líquido si querés un resultado más fluido o más espeso.

Usos más comunes en el hogar

Esta mezcla tiene múltiples aplicaciones domésticas:

  • Lechada y azulejos: aplicar con un cepillo, frotar y enjuagar.

  • Ropa blanca: disolver dos cucharadas en agua caliente y dejar actuar 30 minutos.

  • Utensilios de cocina: cubrir con la pasta, dejar unos minutos y enjuagar.

  • Tablas de cortar: aplicar para eliminar olores y bacterias.

  • Cepillos de dientes: sumergir 10 minutos en una solución diluida.

image

Además, el peróxido de hidrógeno también puede usarse para desinfectar heridas leves, tratar hongos en los pies, realizar lavados nasales suaves o aliviar dolores de muela gracias a su efecto antibacteriano.

La mezcla de bicarbonato y peróxido es un truco casero versátil, económico y ecológico.

Sirve para limpiar, desinfectar y blanquear sin esfuerzo ni productos agresivos. Ideal para quienes buscan mantener su hogar impecable de forma natural y práctica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el sencillo truco para limpiar el volante del auto y que luzca como nuevo

El sencillo truco para limpiar el volante del auto y que luzca como nuevo

Por Andrés Aguilera
Un alimento que mejora la salud con simples trucos y poderosas verduras.

El alimento que mejora la circulación y ayuda a prevenir enfermedades del corazón

Por Ignacio Alvarado
El truco de limpieza ideal para el hogar: elimina olores del baño con ingredientes naturales.

Ni vinagre ni bicarbonato: el truco para eliminar los malos olores del baño

Por Ignacio Alvarado
el vegetal que ayuda a bajar el colesterol y mejora la digestion, segun los expertos

El vegetal que ayuda a bajar el colesterol y mejora la digestión, según los expertos

Por Ignacio Alvarado