15 de abril de 2026 - 22:15

Cómo descongelar la carne recién sacada del freezer y sin microondas para evitar la acumulación de bacterias

Aunque el microondas parece la solución por rapidez, no siempre es la mejor opción. Existen 3 formas seguras de descongelar carne sin acumular bacterias.

Una forma justa ayuda a prevenir riesgos y mantener la calidad de la carne.

Una forma justa ayuda a prevenir riesgos y mantener la calidad de la carne.

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Por Lucas Vasquez

Descongelar carne puede parecer una tarea simple, pero hacerlo mal puede afectar tanto el sabor como la seguridad de los alimentos. Muchas personas optan por soluciones rápidas sin saber que algunas prácticas favorecen la proliferación de bacterias al intentarlo y cocinar lo antes posible.

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Frente a esto, especialistas advierten que elegir el método adecuado no solo mejora el resultado final en la cocina, sino que también reduce riesgos para la salud. Existen alternativas efectivas que no requieren microondas y que cada vez ganan más protagonismo.

cómo descongelar carne
Las alternativas de descongelamiento ofrecen una forma segura de manipular alimentos sin generar bacterias.

Las alternativas de descongelamiento ofrecen una forma segura de manipular alimentos sin generar bacterias.

Por qué debe evitarse el microondas al descongelar carne y qué riesgos existen

El microondas suele ser una de las ideas tentadoras por su rapidez, incluso con funciones específicas para descongelar. Sin embargo, este método puede generar un problema clave: no distribuye el calor de manera uniforme.

  • Esto provoca que algunas partes de la carne comiencen a calentarse mientras otras siguen congeladas. Esa combinación crea un entorno ideal para el crecimiento de bacterias, especialmente si la carne no se cocina inmediatamente después.
  • El riesgo aumenta cuando se deja reposar la carne ya descongelada sin cocinar. En ese punto, puede convertirse en un espacio propicio para microorganismos que afectan la salud. Por eso, si se utiliza este método, es fundamental cocinarla en el momento, sin demoras ni pausas.
cómo descongelar carne
Es indispensable continuar con condiciones básicas de higiene y cocción.

Es indispensable continuar con condiciones básicas de higiene y cocción.

Cuáles son las 3 formas seguras de descongelar carne sin microondas

Existen alternativas simples y efectivas que permiten descongelar carne de forma segura en casa, manteniendo su calidad y reduciendo riesgos.

  1. El primer método es el más recomendado: hacerlo en la heladera. Este proceso es lento, pero seguro. Por ejemplo, 500 gramos de carne picada congelada necesitan aproximadamente 24 horas para descongelarse por completo. La clave es planificar con anticipación.
  2. Otra opción más rápida, según Heartstone Farm es el baño de agua fría. En este caso, la carne debe colocarse en una bolsa hermética o recipiente cerrado y sumergirse en agua fría. Es importante cambiar el agua cada 30 minutos para mantener una temperatura adecuada. Con este sistema, medio kilo de carne molida se descongela en aproximadamente una hora.
  3. Finalmente, también es posible cocinar la carne directamente congelada. Este método es útil cuando no hay tiempo, aunque requiere tener en cuenta que el proceso de cocción puede demorar aproximadamente un 50% más de lo habitual.
cómo descongelar carne

Descongelar carne correctamente es fundamental para evitar problemas de salud y conservar su calidad. Aunque el microondas puede parecer práctico, los métodos tradicionales como la heladera o el agua fría siguen siendo las opciones más seguras y recomendadas en la cocina diaria.

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