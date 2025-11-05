Los 4 mejores ejercicios para fortalecer la espalda en casa y ganar fuerza y movilidad

Durante años, todo lo que tiene que ver con entrenamiento de fuerza con la espalda ha sido un tipo de ejercicio reservado casi a los hombres. Y es que muchas creíamos, erróneamente, que este tipo de entrenamiento hace ganar un volumen excesivo, perdiendo la figura femenina.

Sin dulce de leche ni crema: la receta del budín de pan con duraznos en almíbar

No las tires: reciclar las cortinas que ya no usas está a la moda y puede ser una gran opción para decorar

Hoy sabemos que el ejercicio de fuerza es imprescindible para las mujeres, tanto en términos de autonomía, como de longevidad y menopausia. Aunque muchas siguen dejando de lado u olvidando los ejercicios específicos de espalda y se centran más en ejercicios de brazos y piernas.

Es un ejercicio con el que trabajas el dorsal ancho, trapecio medio inferior, romboides y deltoides posterior , además de bíceps. Es ideal para mejorar la fuerza y estabilidad de la espalda, así como la postura.

Con estos cuatro tipos de entrenamientos, podrás hacer que tu cuerpo gane fuerza y masa muscular.

Es un ejercicio con el que fortalecerás trapecio medio inferior, deltoides posterior, manguito, rotador y músculos estabilizadores escapulares . Además, es muy bueno para trabajar la movilidad y la corrección postural.

Con este ejercicio trabajan, sobre todo, los erectores de columna de la espalda baja, los deltoides posteriores, el trapecio, los glúteos y la musculatura del core para estabilizar.

Colócate bocabajo y eleva brazos y piernas estirados a la vez, activando glúteo y lumbar.

Mantén la cabeza mirando al suelo para arreglar el cuello.

Puedes trabajar en isométrico –manteniéndote unos segundos en la postura– o dinámico –haciendo repeticiones lentas–.

Ejercicios Con estos cuatro tipos de entrenamientos, podrás hacer que tu cuerpo gane fuerza y masa muscular. web

Pájaro

Con este ejercicio de aperturas de brazos con el tronco inclinado, trabajarás el deltoides posterior, además de los trapecios, romboides y el manguito rotador. También te ayudará a fortalecer la parte posterior del hombro y mejorar tu postura.

Colócate de pie con las mancuernas en las manos e inclina el tronco hacia delante. Deja las rodillas ligeramente flexionadas.

Eleva los brazos hacia los lados hasta que las manos lleguen a la altura de los hombros. Debes mantener los codos ligeramente flexionados para que el ejercicio sea correcto y no haya riesgo de lesión.

Bird-dog

Con el bird-dog trabajarás principalmente los músculos estabilizadores de la escápula, los de la faja lumbopélvica, incluido el transverso del abdomen, así como glúteo medio y mayor. También te ayudará a mejorar el equilibrio, la estabilidad y la coordinación.

Colócate en cuatro apoyos, igual que en el ejercicio anterior.

Extiende un brazo hacia delante a la vez que el pie contrario, como queriendo hacer una línea con todo el cuerpo.

Mantente unos segundos y cambia de pierna y brazo.

Incorporando estos ejercicios de espalda a tu rutina de entrenamiento comprobarás, en pocas semanas, cómo va mejorando tu postura y ganar fuerza funcional, a la vez que se reducen las molestias.