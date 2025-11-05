5 de noviembre de 2025 - 14:47

Los 4 mejores ejercicios para fortalecer la espalda en casa y ganar fuerza y movilidad

Estos ejercicios de fuerza y movilidad te ayudarán a mejorar la postura de tu espalda y eliminar molestias y lesiones recurrentes.

Con estos cuatro tipos de entrenamientos, podrás hacer que tu cuerpo gane fuerza y masa muscular.

Con estos cuatro tipos de entrenamientos, podrás hacer que tu cuerpo gane fuerza y masa muscular.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Durante años, todo lo que tiene que ver con entrenamiento de fuerza con la espalda ha sido un tipo de ejercicio reservado casi a los hombres. Y es que muchas creíamos, erróneamente, que este tipo de entrenamiento hace ganar un volumen excesivo, perdiendo la figura femenina.

Leé además

Limpiá tus cortinas con un truco premium y pocos ingredientes.

No las tires: reciclar las cortinas que ya no usas está a la moda y puede ser una gran opción para decorar

Por Redacción
Esta receta es ideal para el postre familiar.

Sin dulce de leche ni crema: la receta del budín de pan con duraznos en almíbar

Por Alejo Zanabria
Ejercicios
Con estos cuatro tipos de entrenamientos, podrás hacer que tu cuerpo gane fuerza y masa muscular.

Con estos cuatro tipos de entrenamientos, podrás hacer que tu cuerpo gane fuerza y masa muscular.

4 ejercicios para ganar fuerza y movilidad en la espalda

Remo inclinado

Es un ejercicio con el que trabajas el dorsal ancho, trapecio medio inferior, romboides y deltoides posterior, además de bíceps. Es ideal para mejorar la fuerza y estabilidad de la espalda, así como la postura.

  • Colócate de pie con las mancuernas en las manos e inclina el tronco hacia delante. Mantén las piernas ligeramente flexionadas.
  • Con los brazos pegados al cuerpo, flexiona los codos hacia atrás, hasta que queden por encima de la línea de la espalda.
  • Mantén la mirada al suelo para elongar el cuello.

Es un ejercicio con el que fortalecerás trapecio medio inferior, deltoides posterior, manguito, rotador y músculos estabilizadores escapulares. Además, es muy bueno para trabajar la movilidad y la corrección postural.

Superman

Con este ejercicio trabajan, sobre todo, los erectores de columna de la espalda baja, los deltoides posteriores, el trapecio, los glúteos y la musculatura del core para estabilizar.

  • Colócate bocabajo y eleva brazos y piernas estirados a la vez, activando glúteo y lumbar.
  • Mantén la cabeza mirando al suelo para arreglar el cuello.
  • Puedes trabajar en isométrico –manteniéndote unos segundos en la postura– o dinámico –haciendo repeticiones lentas–.
Ejercicios
Con estos cuatro tipos de entrenamientos, podrás hacer que tu cuerpo gane fuerza y masa muscular.

Con estos cuatro tipos de entrenamientos, podrás hacer que tu cuerpo gane fuerza y masa muscular.

Pájaro

Con este ejercicio de aperturas de brazos con el tronco inclinado, trabajarás el deltoides posterior, además de los trapecios, romboides y el manguito rotador. También te ayudará a fortalecer la parte posterior del hombro y mejorar tu postura.

  • Colócate de pie con las mancuernas en las manos e inclina el tronco hacia delante. Deja las rodillas ligeramente flexionadas.
  • Eleva los brazos hacia los lados hasta que las manos lleguen a la altura de los hombros. Debes mantener los codos ligeramente flexionados para que el ejercicio sea correcto y no haya riesgo de lesión.

Bird-dog

Con el bird-dog trabajarás principalmente los músculos estabilizadores de la escápula, los de la faja lumbopélvica, incluido el transverso del abdomen, así como glúteo medio y mayor. También te ayudará a mejorar el equilibrio, la estabilidad y la coordinación.

  • Colócate en cuatro apoyos, igual que en el ejercicio anterior.
  • Extiende un brazo hacia delante a la vez que el pie contrario, como queriendo hacer una línea con todo el cuerpo.
  • Mantente unos segundos y cambia de pierna y brazo.

Incorporando estos ejercicios de espalda a tu rutina de entrenamiento comprobarás, en pocas semanas, cómo va mejorando tu postura y ganar fuerza funcional, a la vez que se reducen las molestias.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

quick health, el metodo de entrenamiento que es furor entre personas de mas de 50 anos

"Quick Health", el método de entrenamiento que es furor entre personas de más de 50 años

Por Camilo Clavel
en menos de 10 minutos: esta la rutina de entrenamiento ideal para brazos

En menos de 10 minutos: esta la rutina de entrenamiento ideal para brazos

Por Camilo Clavel
Este es el mejor ejericicio para mujeres +50.

Ni pilates ni bicicleta: el mejor ejercicio para quemar grasa abdominal y mantener la masa muscular

Por Alejo Zanabria
Este es el mejor ejericicio para mujeres +50.

Ideal para mujeres de más 50 años: el ejercicio que puede ayudarte a cuidar tus huesos y aumentar tu fuerza

Por Camilo Clavel