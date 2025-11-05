Los 4 mejores ejercicios para fortalecer la espalda en casa y ganar fuerza y movilidad

Durante años, todo lo que tiene que ver con entrenamiento de fuerza con la espalda ha sido un tipo de ejercicio reservado casi a los hombres. Y es que muchas creíamos, erróneamente, que este tipo de entrenamiento hace ganar un volumen excesivo, perdiendo la figura femenina.
4 ejercicios para ganar fuerza y movilidad en la espalda
Remo inclinado
Es un ejercicio con el que trabajas el dorsal ancho, trapecio medio inferior, romboides y deltoides posterior, además de bíceps. Es ideal para mejorar la fuerza y estabilidad de la espalda, así como la postura.
Colócate de pie con las mancuernas en las manos e inclina el tronco hacia delante. Mantén las piernas ligeramente flexionadas.
Con los brazos pegados al cuerpo, flexiona los codos hacia atrás, hasta que queden por encima de la línea de la espalda.
Mantén la mirada al suelo para elongar el cuello.
Es un ejercicio con el que fortalecerás trapecio medio inferior, deltoides posterior, manguito, rotador y músculos estabilizadores escapulares. Además, es muy bueno para trabajar la movilidad y la corrección postural.
Superman
Con este ejercicio trabajan, sobre todo, los erectores de columna de la espalda baja, los deltoides posteriores, el trapecio, los glúteos y la musculatura del core para estabilizar.
Colócate bocabajo y eleva brazos y piernas estirados a la vez, activando glúteo y lumbar.
Mantén la cabeza mirando al suelo para arreglar el cuello.
Puedes trabajar en isométrico –manteniéndote unos segundos en la postura– o dinámico –haciendo repeticiones lentas–.
Pájaro
Con este ejercicio de aperturas de brazos con el tronco inclinado, trabajarás el deltoides posterior, además de los trapecios, romboides y el manguito rotador. También te ayudará a fortalecer la parte posterior del hombro y mejorar tu postura.
Colócate de pie con las mancuernas en las manos e inclina el tronco hacia delante. Deja las rodillas ligeramente flexionadas.
Eleva los brazos hacia los lados hasta que las manos lleguen a la altura de los hombros. Debes mantener los codos ligeramente flexionados para que el ejercicio sea correcto y no haya riesgo de lesión.
Bird-dog
Con el bird-dog trabajarás principalmente los músculos estabilizadores de la escápula, los de la faja lumbopélvica, incluido el transverso del abdomen, así como glúteo medio y mayor. También te ayudará a mejorar el equilibrio, la estabilidad y la coordinación.
Colócate en cuatro apoyos, igual que en el ejercicio anterior.
Extiende un brazo hacia delante a la vez que el pie contrario, como queriendo hacer una línea con todo el cuerpo.
Mantente unos segundos y cambia de pierna y brazo.
Incorporando estos ejercicios de espalda a tu rutina de entrenamiento comprobarás, en pocas semanas, cómo va mejorando tu postura y ganar fuerza funcional, a la vez que se reducen las molestias.