4 de noviembre de 2025 - 19:34

"Quick Health", el método de entrenamiento que es furor entre personas de más de 50 años

La constancia hace que la rutina diaria equivalga a dos horas y media semanales de movimiento.

ejercicio con pesas
Por Camilo Clavel

Una propuesta de entrenamiento breve ha ganado espacio entre quienes buscan mejorar su condición física sin depender de rutinas extensas y complicada. Se realiza a través de una práctica diaria de 15 minutos que reemplaza abdominales y flexiones clásicas por un esquema móvil y accesible.

Leé además

Este ejercicio trae muchos beneficios para las personas mayores de 60 años.

Menos de 3 horas a la semana: cuánto tiempo debes hacer ejercicio para combatir la prediabetes

Por Camilo Clavel
Este es el mejor ejericicio para mujeres +50.

Ni pilates ni bicicleta: el mejor ejercicio para quemar grasa abdominal y mantener la masa muscular

Por Alejo Zanabria
Ejercicios
Este ejercicio ayuda a conciliar el sueño a personas mayores.

Este ejercicio ayuda a conciliar el sueño a personas mayores.

Las ventajas de esta rutina

El planteo surge como respuesta a la falta de tiempo, una barrera frecuente para la actividad física. La lógica invierte la idea de “más es mejor” y sugiere la constancia como el eje fundamental: entrenar un rato todos los días logra un impacto más firme que dos sesiones extensas por semana.

Se organiza la sesión en cinco bloques de tres minutos cada uno. La secuencia contempla movilidad, tren inferior, tren superior, abdomen y glúteos. El enfoque prioriza movimientos que combinan activación, tono y estabilidad, y cada bloque trabaja grupos musculares definidos sin abrumar.

Ejercicios
Este es el ejercicio recomendado para cuidar las rodillas teniendo más de 65 años.

Este es el ejercicio recomendado para cuidar las rodillas teniendo más de 65 años.

Los distintos niveles

La rutina se ajusta a distintos niveles. En movilidad, se prepara la cintura pélvica y la cintura escapular con aperturas de cadera, rotaciones de hombro y movimiento controlado de tobillos y columna. El bloque de piernas alterna esfuerzos y pausas mientras incorpora sentadillas con peso muerto, sentadilla sumo con rebote y zancadas atrás.

Para el tren superior, se integran series breves de bíceps con hombro, remo con tríceps y fondos con toque de hombro. El trabajo abdominal se concentra en planchas y crunches rápidos que evitan los formatos tradicionales. Finalmente, glúteos recibe energía con bandas elásticas, desplazamientos laterales y puente con apertura.

No se trata solo del entrenamiento: la propuesta sugiere mejorar alimentación, priorizar descanso y caminar al menos 10.000 pasos al día. Quienes integran este método observan beneficios funcionales, mayor tono muscular y mejor disposición corporal sin sacrificar tiempo.

Ejercicios
Este es el mejor ejericicio para mujeres +50.

Este es el mejor ejericicio para mujeres +50.

Estructura general del método Quick-Health

- Movilidad dinámica (3 minutos): apertura de cadera, flexoextensión lumbar y dorsal, movilidad de tobillos, rotación de hombros.

- Piernas (3 minutos): alternar 45 s de trabajo y 15 s de descanso; sentadilla con peso muerto, sumo con rebote, zancada atrás con elevación de rodilla.

- Tren superior (3 minutos): 30 s de ejercicio, 15 s isométrico, 15 s descanso; bíceps con hombro, remo con tríceps, fondos con toque de hombro.

- Abdomen (3 minutos): 30 s de planchas variadas y 30 s de crunch explosivo.

- Glúteos (3 minutos): bandas y mancuernas; 45 s trabajo, 15 s descanso; paso lateral, diagonal y atrás, puente con apertura.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este es el mejor ejericicio para mujeres +50.

Ideal para mujeres de más 50 años: el ejercicio que puede ayudarte a cuidar tus huesos y aumentar tu fuerza

Por Camilo Clavel
en menos de 10 minutos: esta la rutina de entrenamiento ideal para brazos

En menos de 10 minutos: esta la rutina de entrenamiento ideal para brazos

Por Camilo Clavel
El dueño de un gimansio de China ofrece su Porsche a quien logre perder 50 kilos en tres meses. 

3 trucos para que tu rutina de entrenamiento sea rápida, sencilla y eficaz

Por Camilo Clavel
La combinación de los ingredientes en esta receta mantiene suavidad en la textura y un sabor equilibrado sin exceso de dulzor.

Tarta de arándanos y yogur: receta sin masa ideal para la pérdida de grasa

Por Lucas Vasquez