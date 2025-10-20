La fruta considerada la más completa de la naturaleza puede regenerar el hígado

El níspero (Eriobotrya japonica), originario de Asia y cada vez más valorado en América Latina, no solo es una de esas frutas sabrosas y de temporada, sino también una fuente natural de compuestos con potentes efectos antioxidantes , antiinflamatorios y hepatoprotectores. Investigaciones realizadas en China, Japón y Europa han confirmado su papel como aliado del hígado y del bienestar general.

El níspero contiene flavonoides, carotenoides y ácidos fenólicos, responsables de su efecto antioxidante.

Estos compuestos ayudan a neutralizar los radicales libres , reduciendo el estrés oxidativo que daña las células y acelera el envejecimiento.

Un estudio de Liu y Chen (2018) , publicado en el Journal of Functional Foods, demostró que los extractos del fruto poseen una capacidad antioxidante comparable a la de frutas reconocidas como los arándanos o la granada.

Además, investigaciones de la Academia China de Ciencias Médicas sugieren que su consumo regular podría tener un efecto protector frente a enfermedades neurodegenerativas , gracias a su capacidad para reducir la inflamación cerebral y mejorar la función mitocondrial.

Acción antiinflamatoria: alivio natural para el cuerpo

Las hojas del níspero contienen triterpenos como el ácido ursólico y el ácido oleanólico, ambos conocidos por su acción antiinflamatoria.

Estudios de Oliveira y Reis (2020), publicados en Phytotherapy Research, evidencian que estos compuestos reducen los marcadores inflamatorios en personas con artritis o inflamaciones metabólicas.

Por eso, el níspero ha sido usado durante siglos en la medicina tradicional asiática como tratamiento complementario para afecciones articulares y digestivas.

Regeneración y protección del hígado

El efecto hepatoprotector del níspero es uno de sus atributos más estudiados. Investigaciones lideradas por Wang y Zhang (2017) en el Asian Pacific Journal of Tropical Medicine demostraron que los extractos del fruto y las hojas reducen las enzimas hepáticas dañinas (ALT y AST) y estimulan la regeneración de las células del hígado.

Los expertos señalan que este efecto puede ser especialmente beneficioso para quienes han sufrido daño hepático por consumo de alcohol, medicamentos o una dieta alta en grasas.

En modelos animales, el níspero mostró incluso la capacidad de acelerar la recuperación del tejido hepático después de una lesión química.

Cómo consumirlo de manera segura

Existen distintas formas de incorporar el níspero a la dieta:

Fruta fresca: ideal como postre o en ensaladas.

Infusión: 2 a 3 gramos de hojas secas en una taza de agua caliente, hasta dos veces por día.

Suplementos o extractos naturales: deben ser supervisados por un profesional de la salud, ya que las altas concentraciones de compuestos activos pueden generar efectos secundarios.

Además de su efecto sobre el hígado, el níspero posee propiedades antibacterianas y puede ayudar al control de la glucemia, gracias a los polisacáridos y saponinas presentes en sus hojas.

Un fruto ancestral con historia y ciencia

Cultivado desde hace más de dos mil años en China, el níspero fue símbolo de longevidad y prosperidad entre los emperadores.

Hoy, la ciencia moderna confirma buena parte de sus beneficios tradicionales en nutrición.

Incluso sus flores contienen flavonas que podrían contribuir a la protección celular más allá del hígado, reforzando su reputación como “la fruta más completa de la naturaleza”.