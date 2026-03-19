Ideal para combatir el dolor de espalda: tres ejercicios simples que ayudan a corregir la postura

- Plancha: Este ejercicio activa el core, fundamental para sostener la columna durante el día. Apoyar antebrazos y puntas de los pies en el suelo. Mantener el cuerpo alineado sin hundir la cadera. Contraer el abdomen y sostener entre 20 y 40 segundos.
- Puente de glúteos: Fortalece la zona lumbar y los glúteos, claves para estabilizar la postura. Acostarse boca arriba con rodillas flexionadas. Elevar la cadera hasta formar una línea recta entre hombros y rodillas. Sostener unos segundos y descender de forma controlada.
- Estiramiento de pecho: Compensa la postura encorvada típica de estar sentado. Apoyar un brazo en la pared o marco de una puerta. Girar el cuerpo en sentido contrario de forma suave. Mantener entre 20 y 30 segundos por lado.
Estos ejercicios trabajan directamente sobre los músculos que sostienen la columna. El fortalecimiento del abdomen y la espalda baja reduce el esfuerzo necesario para mantenerse erguido. Al mismo tiempo, los estiramientos liberan la tensión acumulada en el pecho y los hombros, que suele tirar el cuerpo hacia adelante.
La repetición diaria cumple una función clave: el cuerpo incorpora la nueva alineación como referencia. Esa adaptación progresiva permite corregir hábitos posturales sin intervención externa.
Frecuencia y tiempo necesarios
Para generar cambios visibles, se recomienda sostener la rutina al menos cinco días por semana. El tiempo total no supera los 10 a 15 minutos diarios. La constancia durante una semana ya produce mejoras iniciales, mientras que la continuidad consolida los resultados.