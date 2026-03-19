19 de marzo de 2026 - 19:17

Ideal para combatir el dolor de espalda: tres ejercicios simples que ayudan a corregir la postura

Con apenas unos minutos diarios, es posible fortalecer los músculos, reducir tensiones y recuperar una postura más estable.

Incorporar los 3 movimientos de manera diaria puede alejar el dolor constante en poco tiempo.

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Por Redacción

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Es un ejercicio clave pero simple y puede adaptarse a la rutina semanal. Aunque según la edad, podrán agregarse distintos movimientos.

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Los movimientos clave para aliviar el cuerpo

- Plancha: Este ejercicio activa el core, fundamental para sostener la columna durante el día. Apoyar antebrazos y puntas de los pies en el suelo. Mantener el cuerpo alineado sin hundir la cadera. Contraer el abdomen y sostener entre 20 y 40 segundos.

- Puente de glúteos: Fortalece la zona lumbar y los glúteos, claves para estabilizar la postura. Acostarse boca arriba con rodillas flexionadas. Elevar la cadera hasta formar una línea recta entre hombros y rodillas. Sostener unos segundos y descender de forma controlada.

- Estiramiento de pecho: Compensa la postura encorvada típica de estar sentado. Apoyar un brazo en la pared o marco de una puerta. Girar el cuerpo en sentido contrario de forma suave. Mantener entre 20 y 30 segundos por lado.

ejercicio espalda
Es un ejercicio clave pero simple y puede adaptarse a la rutina semanal. Aunque según la edad, podrán agregarse distintos movimientos.

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Por qué esta rutina funciona

Estos ejercicios trabajan directamente sobre los músculos que sostienen la columna. El fortalecimiento del abdomen y la espalda baja reduce el esfuerzo necesario para mantenerse erguido. Al mismo tiempo, los estiramientos liberan la tensión acumulada en el pecho y los hombros, que suele tirar el cuerpo hacia adelante.

La repetición diaria cumple una función clave: el cuerpo incorpora la nueva alineación como referencia. Esa adaptación progresiva permite corregir hábitos posturales sin intervención externa.

Ejercicios para el dolor de espalda
Los ejercicios para el dolor de espalda se pueden realizar desde el lugar de trabajo.

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Frecuencia y tiempo necesarios

Para generar cambios visibles, se recomienda sostener la rutina al menos cinco días por semana. El tiempo total no supera los 10 a 15 minutos diarios. La constancia durante una semana ya produce mejoras iniciales, mientras que la continuidad consolida los resultados.

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