Cómo hacer arepas y que salgan iguales a las venezolanas: en pocos pasos y en menos de 25 minutos

Si querés incursionar con recetas internacionales, esta preparación originaria de Venezuela es ideal para vos.

Estamos hablando de las arepas de Venezuela. Un plato típico de la región que consiste en un pan de harina de maíz que contiene algún relleno. Existen miles de estos: de pollo, carne, cerdo, queso, palta, tomate, etc. En este caso, nos centramos en la versión más clásica del país: la Reina Pepiada, que lleva una mezcla hecha de pollo y palta.

Ingredientes

Para la masa:

  • 1 taza de harina de maíz blanco.
  • Sal.
  • 2 cucharadas de manteca.
  • Agua.

Para el relleno:

  • 2 pechugas de pollo hervidas en caldo.
  • 1 palta.
  • 1 cebolla morada.
  • 2 cucharadas de mayonesa.
  • Cilantro.
  • Salsa picante a gusto.
  • Sal
  • Pimienta.
Paso a paso para hacer esta receta

  1. Mezclar en un bol harina de maíz blanco, sal, manteca derretida y de a poco agregar agua tibia mientras se trabaja con espátula al principio y con las manos para terminar de unir.
  2. Armar las arepas en redondeles de 2 cm de espesor. Debe estar bien unida la masa para que no se abran.
  3. Cocinar vuelta y vuelta en una sartén o plancha aceitada hasta que doren.
  4. Desmenuzar las pechugas de pollo y mezclarlas con la palta hecha puré, la cebolla morada picada, la mayonesa, el cilantro picado, salsa picante, sal, pimienta y reservar.
  5. Hacer un corte de manera horizontal a la arepa para generar una especie de bolsillo y rellenar con la mezcla.
