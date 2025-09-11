Cómo hacer arepas y que salgan iguales a las venezolanas: en pocos pasos y en menos de 25 minutos

Una de las destrezas en la cocina es saber preparar platos de distintas partes del mundo. En esta ocasión, te traemos una receta propia de la gastronomía latinoamericana que se ganó el reconocimiento de todos, al punto de que en Argentina ya es una opción para las reuniones entre amigos.

Estamos hablando de las arepas de Venezuela. Un plato típico de la región que consiste en un pan de harina de maíz que contiene algún relleno. Existen miles de estos: de pollo, carne, cerdo, queso, palta, tomate, etc. En este caso, nos centramos en la versión más clásica del país: la Reina Pepiada, que lleva una mezcla hecha de pollo y palta.