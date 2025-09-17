17 de septiembre de 2025 - 10:30

Listo en 5 minutos: masa de 3 ingredientes hecha en la sandwichera

Las recetas rápidas permiten preparar una masa crocante en sandwichera con pocos ingredientes, ideal para improvisar en la cocina.

Por Andrés Aguilera

Las recetas exprés son la solución perfecta para el día a día. Con solo tres ingredientes, se obtiene una masa crocante que se cocina directamente en sandwichera, sin necesidad de horno ni sartén. El resultado es práctico, versátil y se adapta a distintos rellenos. Este método se inspira en recetas fáciles de preparación rápida.

Ingredientes para masa rápida en sandwichera

  • 1 huevo.

  • 3 cucharadas de harina de trigo.

  • 1 feta de queso mozzarella.

  • 3 cucharadas de agua.

  • Sal a gusto.

Estos insumos accesibles logran una masa liviana y firme, perfecta para rellenar con opciones dulces o saladas.

image

Recetas fáciles: paso a paso en 5 minutos

  • Batir el huevo en un bol pequeño.

  • Incorporar de a poco la harina de trigo y el queso mozzarella desmenuzado.

  • Agregar el agua y la sal, mezclando hasta obtener una masa suave.

  • Engrasar la sandwichera con unas gotas de aceite o spray vegetal.

  • Verter la preparación en el molde y cerrar.

  • Cocinar durante cinco minutos, hasta que la masa esté dorada y crocante.

En este tiempo se logra una masa básica que se adapta a cualquier tipo de acompañamiento.

Cocina versátil con rellenos a elección

El atractivo de esta receta está en su versatilidad: admite rellenos salados como jamón y queso, espinaca con ricota o pollo desmenuzado.

En su versión dulce, puede acompañarse con dulce de leche, mermelada o chocolate fundido.

Además, es una opción ideal para preparar con chicos, ya que el paso a paso es simple y el resultado se obtiene en pocos minutos.

Una de esas recetas que muestran cómo con pocos insumos y un electrodoméstico básico se puede lograr un plato rendidor en la cocina cotidiana.

