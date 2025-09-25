El segmento de las camionetas medianas sumó otro jugador en Argentina: Isuzu D-Max 2025

Con 6 años de retraso, llega esta opción a competir en el segmento de las camionetas medianas. Viene desde Tailandia. Todos los detalles y los precios.

La Isuzu D-Max 2025 marca el regreso de la marca japonesa al segmento de las camionetas medianas en Argentina, tras una larga espera de seis años desde el lanzamiento internacional de esta generación. Se trata de la tercera evolución del modelo, que reemplaza a la segunda D-Max comercializada en el país desde 2019.

Llega importada directamente desde Tailandia, ya se encuentra disponible en los concesionarios locales.

Mecánica de la Isuzu D-Max En el apartado mecánico, la propuesta se centra en un motor turbodiésel de 3.0 litros que entrega 187 caballos de fuerza y 450 Nm de par, asociado a una caja automática de seis marchas. La tracción es 4x4 con sistema desconectable, incluye reductora y suma bloqueo de diferencial trasero, características que refuerzan su perfil para el uso tanto en ruta como en terrenos exigentes.

La gran carta de presentación de la D-Max sigue siendo la reputación que la marca construyó en el pasado: robustez y confiabilidad mecánica. Ese es el desafío de esta nueva generación, recuperar el prestigio que alguna vez posicionó a Isuzu como referencia en durabilidad dentro del segmento.

isuzu d-max 2025 5 Producto "lejano" Sin embargo, el gran “debe” es la discontinuidad de la oferta. Mientras otros competidores renovaron sus modelos en tiempo y forma, esta pick-up llega con una demora considerable, ya que fue presentada en el mundo en 2019. Esa ausencia prolongada podría jugarle en contra en un mercado donde la fidelidad y la presencia constante son claves.

Por ahora, la gama local se limita a carrocería doble cabina y dos configuraciones de equipamiento: LS y LSE. Ambas incluyen un completo paquete de seguridad y confort, y más detalles pueden consultarse en la ficha técnica, la galería multimedia y el comunicado oficial. En cuanto a precios, la D-Max arranca en 52.400 dólares para la versión LS y asciende a 53.900 dólares en el caso de la LSE. La garantía ofrecida es de tres años o 100.000 kilómetros, en línea con la práctica habitual del segmento.