25 de septiembre de 2025 - 10:36

Así se vería la nueva Chevrolet C-10: la versión 2025 de la histórica camioneta

La Chevrolet C-10 marcó una época entre las camionetas más recordadas. Así podría lucir hoy su versión 2025 recreada con inteligencia artificial.

Así se vería la nueva Chevrolet C-10 la versión 2025 de la histórica camioneta (2)
Por Andrés Aguilera

Leé además

asi se veria el nuevo fiat palio: la version 2026 del historico auto

Así se vería el nuevo Fiat Palio: la versión 2026 del histórico auto

Por Andrés Aguilera
El precio del Toyota Corolla Cross en septiembre 2025: el SUV más elegido

El precio del Toyota Corolla Cross en septiembre 2025: el SUV más elegido

Por Ignacio Alvarado

En la memoria fierrera argentina, “Apache”, “Brava”, “Cheyenne” o simplemente C-10 no son solo apodos: son décadas de trabajo, ruta y familia. Por eso imaginar su regreso despierta pura nostalgia. ¿Cómo sería una C-10 2025 reinterpretada para hoy, sin perder su espíritu de herramienta noble?

Rasgos de diseño: herencia y modernidad

  • Frente “Rounded-Line” 70s reversionado: parrilla rectangular con listones horizontales, marco robusto y el bowtie centrado; faros full LED dobles que evocan los cuadrangulares clásicos.

  • Lateral limpio y caja recta: guardabarros marcados, línea de cintura alta y caja con pasos de rueda bien definidos; opción Stepside “retro” y Fleetside de borde liso.

  • Trasera simple y contundente: portón con “CHEVROLET” estampado en bajo relieve y luces LED verticales integradas.

  • Paleta “de laburo”: Blanco Trabajo, Azul San Martín, Rojo Brava, Verde Campo y Negro Cheyenne; llantas de 17” (acero) u 18–20” (aleación).

Así se vería la nueva Chevrolet C-10 la versión 2025 de la histórica camioneta (1)

Chasis y capacidades (proyección)

  • Bastidor tipo escalera reforzado, con múltiples puntos de anclaje para carrozarías y racks.

  • Suspensión delantera independiente y eje trasero con paquete de elásticos o multilink según versión.

  • Capacidad de carga estimada: 900–1.100 kg; remolque: hasta 3.000 kg con paquete heavy-duty.

  • Tres largos de caja: corta, estándar y larga; protectores de caja de fábrica y tomas de 12V/220V en la caja para herramientas.

Motorizaciones imaginadas

  • 2.7 Turbo (nafta) ~ 240–270 CV / 420–470 Nm, AT8, 4x2 o 4x4.

  • 3.0 Turbo-Diésel ~ 260–280 CV / 600–650 Nm, AT10, reductora y bloqueo trasero (Posi-Trac electrónico, guiño a la Brava).

  • Híbrida ligera 2.7T e-Boost para bajar consumos urbanos sin perder empuje.

  • Futura EV de trabajo (concept): paquete de baterías modulares bajo chasis y toma de 220V bidireccional (power-to-tools).

Así se vería la nueva Chevrolet C-10 la versión 2025 de la histórica camioneta (1)

Cabina y tecnología

  • Single Cab, Doble Cab y Chasis-Cabina.

  • Tablero analógico-digital con pantalla central 12” (Android Auto/Apple CarPlay inalámbricos), comandos físicos grandes “usables con guantes”.

  • Chevy Safety Assist (proyección): ADAS con frenado autónomo, control de estabilidad de remolque, cámara 360° con vista de enganche y modo “transparente” de caja.

  • Paquetes de uso:

    • Work+: ganchos, protector de cárter, neumáticos AT, toma en caja, tapizados vinílicos lavables.

    • Heritage: detalles cromados, emblemas vintage “Apache/Brava” y bitono.

    • Cheyenne: estética sport, suspensión calibrada, escape específico y llantas 20”.

Un guiño a su historia

De la Apache (1960-61) hecha en San Martín, al estilo más rectilíneo de la Brava (1967-72) y la robustez “Rounded-Line” de los 70/80, la C-10 fue rival natural de F-100 y D-100. Esta lectura 2025 rescata esa simpleza eficiente: herramienta antes que lujo, pero con seguridad y conectividad actuales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

iniestro vial ocurrido la madrugada de este sábado en Maipú.

Tragedia en Maipú: un joven murió tras chocar contra un muro y volcar en la calle Paso

Por Redacción Policiales
Pick-ups grandes a la venta en Argentina: Chevrolet Silverado, RAM 1500 y 2500 y Ford F-150.

Chatas gigantes bajo la lupa en Mendoza: qué ofrecen Chevrolet, RAM y Ford, a qué precio y quién las compra

Por Cristian Ortega
asi se veria el nuevo chevrolet el camino ss: la version 2026 del historico auto

Así se vería el nuevo Chevrolet El Camino SS: la versión 2026 del histórico auto

Por Andrés Aguilera
El precio del Fiat Cronos en septiembre 2025: el sedán líder en ventas

El precio del Fiat Cronos en septiembre 2025: el sedán líder en ventas

Por Ignacio Alvarado