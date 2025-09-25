La Chevrolet C-10 marcó una época entre las camionetas más recordadas. Así podría lucir hoy su versión 2025 recreada con inteligencia artificial.

La histórica Chevrolet C-10 fue un ícono entre las camionetas argentinas y latinoamericanas durante décadas, reconocida por su robustez y diseño clásico. Ahora, una recreación con ayuda de inteligencia artificial muestra cómo podría verse este modelo en una versión 2025, combinando tradición con líneas modernas

En la memoria fierrera argentina, “Apache”, “Brava”, “Cheyenne” o simplemente C-10 no son solo apodos: son décadas de trabajo, ruta y familia. Por eso imaginar su regreso despierta pura nostalgia. ¿Cómo sería una C-10 2025 reinterpretada para hoy, sin perder su espíritu de herramienta noble?

Rasgos de diseño: herencia y modernidad Frente “Rounded-Line” 70s reversionado: parrilla rectangular con listones horizontales, marco robusto y el bowtie centrado; faros full LED dobles que evocan los cuadrangulares clásicos.

Lateral limpio y caja recta: guardabarros marcados, línea de cintura alta y caja con pasos de rueda bien definidos; opción Stepside “retro” y Fleetside de borde liso.

Trasera simple y contundente: portón con “CHEVROLET” estampado en bajo relieve y luces LED verticales integradas.

Paleta “de laburo”: Blanco Trabajo, Azul San Martín, Rojo Brava, Verde Campo y Negro Cheyenne; llantas de 17” (acero) u 18–20” (aleación).

Así se vería la nueva Chevrolet C-10 la versión 2025 de la histórica camioneta (1) Chasis y capacidades (proyección) Bastidor tipo escalera reforzado, con múltiples puntos de anclaje para carrozarías y racks.

Suspensión delantera independiente y eje trasero con paquete de elásticos o multilink según versión.

Capacidad de carga estimada: 900–1.100 kg; remolque: hasta 3.000 kg con paquete heavy-duty.

Tres largos de caja: corta, estándar y larga; protectores de caja de fábrica y tomas de 12V/220V en la caja para herramientas.

Motorizaciones imaginadas 2.7 Turbo (nafta) ~ 240–270 CV / 420–470 Nm, AT8, 4x2 o 4x4.

3.0 Turbo-Diésel ~ 260–280 CV / 600–650 Nm, AT10, reductora y bloqueo trasero (Posi-Trac electrónico, guiño a la Brava).

Híbrida ligera 2.7T e-Boost para bajar consumos urbanos sin perder empuje.

Futura EV de trabajo (concept): paquete de baterías modulares bajo chasis y toma de 220V bidireccional (power-to-tools).