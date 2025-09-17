Chatas gigantes bajo la lupa en Mendoza: qué ofrecen Chevrolet, RAM y Ford, a qué precio y quién las compra

Las pickups americanas de gran tamaño, conocidas como “full size” , dejaron de ser un producto testimonial en Argentina (y en Mendoza ) para ganar espacio en un nicho muy definido: clientes con alto poder adquisitivo, ligados al agro, la vitivinicultura o el empresariado , que buscan un vehículo capaz de combinar potencia, tecnología y confort con imagen y estatus.

El mal tiempo no apaga los festejos de primavera: qué pasará con cada uno de los shows al aire libre

En nuestra provincia , este fenómeno se percibe con nitidez. Mientras las camionetas medianas como Toyota Hilux, Ford Ranger o Volkswagen Amarok (todas de producción nacional y con ventajas impositivas) siguen dominando en volumen, las versiones grandes de Chevrolet , RAM y Ford han logrado afianzarse como alternativas deseadas para quienes ya recorrieron todo el escalón de pickups tradicionales.

La novedad es que hoy hay disponibilidad inmediata en la mayoría de los concesionarios, algo impensado hasta hace poco cuando las listas de espera eran la norma. Y si bien los precios superan con holgura los 90 millones de pesos y, en algunos casos, rozan los 160 millones de pesos (entre 60.000 y 110.000 dólares), el factor económico no resulta decisivo en este tipo de clientes.

Silvio Faur , gerente de Chevrolet Yacopini , le contó a Los Andes que la situación cambió: “Antes había lista de espera, ahora no la hay. Hoy tenemos entrega inmediata en ambas versiones de Silverado, la Z71 y la High Country. Eso nos obliga a mover el mercado y al modelo, porque la demanda está, pero ya no hay esa urgencia de esperar meses por una unidad”.

Faur reconoce que los precios son altos, aunque aclara que “estamos vendiendo por debajo del precio sugerido, porque lo importante es que el producto circule y se posicione”. Los clientes típicos en Mendoza son “empresarios, ajeros, bodegueros”, y en su mayoría cierran operaciones al contado o con financiamiento a corto plazo mediante cheques.

En este contexto, la Silverado se convierte en una opción atractiva para quienes valoran motor V8, confort americano y presencia en el camino. Se trata de un producto insignia estadounidense, pero se fabrica en México, por lo que no paga aranceles extrazona.

Versiones y precios de lista:

Silverado Z71: $80.990.900 (US$ 59.500)

(US$ 59.500) Silverado High Country: $90.990.900 (US$ 67.000)

Chevlotet Silverado Chevrolet Silverado.

RAM: pocas unidades, pero ventas seguras

El panorama para RAM es distinto: la disponibilidad es escasa, pero cada camioneta que entra al mercado encuentra comprador rápidamente. Claudio Burrelo, gerente de Jeep RAM Genco, lo resume ante Los Andes así: “En lo que es RAM 1500, las pocas que han ingresado las hemos vendido. En 60 días llegaron cuatro unidades y todas se colocaron. Más allá del precio elevado, se busca por la nueva motorización y el equipamiento completo respecto a los competidores”.

La contracara es la RAM 2500, que no se recibe desde principios del año. Esto deja a la marca concentrada en la 1500, un modelo que combina confort de SUV de lujo con la fuerza de un V6 y la robustez que el público asocia a la firma americana.

Versiones y precios de lista:

1500 Hurricane 6 Nafta Laramie: 101.800 dólares

1500 Hurricane 6 Nafta Laramie Night Edition: 101.800 dólares,

2500 Cummins 6 Diesel Laramie: 110.000 dólares

2500 Cummins 6 Diesel Laramie Night Edition: 110.000 dólares.

La lógica del cliente RAM es clara: compra por equipamiento, potencia y exclusividad. La variable precio importa, pero no frena la decisión. Además, llega desde EEUU, sin beneficios, excepto el que tiene por vehículos comercial.

RAM 1500 RAM 1500.

Ford F-150: la gama más amplia y con perfiles definidos

Ford es la que mejor capitalizó el segmento con una gama diversa y bien posicionada. Cristian Da Cortá, de JC Lorenzo Ford, explica que la demanda existe, aunque no sea masiva: “Todo lo que es línea Ford F-150 —Raptor, Lariat Híbrida y ahora Tremor— tiene su demanda. Claro que no es como la Ranger, pero sí está claro que la demanda siempre es mayor a la oferta. La gente que busca una F-150 ya se subió al resto de las pickups y ahora quiere un vehículo realmente superador, con potencia, seguridad y presencia. Es un cliente distinguido, de alta gama, que disfruta del off road, de salir a la montaña, pero también de la seguridad extrema que brinda el modelo”.

En Mendoza, la cuestión impositiva también juega: las F-150, como cualquier pickup, pagan un IVA reducido del 10,5%. Y las versiones híbridas abonan solo el 50% de la patente, un plus nada menor para vehículos de este valor.

Ignacio Coco Goldstein, de Ford Goldstein, subraya la versatilidad de la gama: “La Ford F-150 es un producto líder en origen (viene importada desde EEUU) y en mercados de exportación. En full size tenemos la gama más amplia: una híbrida, la Tremor, con equipamiento off road, y la Raptor, que es la más extrema. Tenemos disponibilidad inmediata en las tres y la demanda es muy buena pese a cierta incertidumbre. Cada versión responde a un perfil distinto: hay clientes más de trabajo, otros de ruta y confort, y los que todos los días quieren subirse a una Raptor porque es un vehículo único.”

Versiones y precios de lista:

F-150 Lariat Híbrida: $128.124.500 (US$ 85.000)

(US$ 85.000) F-150 Tremor: $131.189.700 (US$ 87.000)

(US$ 87.000) F-150 Raptor: $161.113.600 (US$ 107.500)

Ford F-150 Raptor Ford F-150 Raptor.

El valor más allá del precio

Lo que emerge de las entrevistas es un patrón común: el cliente de pickups full size no se detiene en el costo absoluto. Para estos compradores, el diferencial está en la experiencia, el estatus y las prestaciones.

Un bodeguero que elige una Silverado, un empresario que se decide por una RAM 1500 o un amante del off road que no concibe otra opción que la F-150 Raptor buscan algo más que transporte: buscan una declaración de estilo de vida.

En un mercado argentino donde la inestabilidad cambiaria suele condicionar decisiones, estas camionetas se mantienen como un producto sólido, dolarizado y con beneficios impositivos que las vuelven relativamente más accesibles dentro de su exclusividad.