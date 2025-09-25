Ni 5 ni 15 mil kilómetros: cada cuánto hay que revisar las pastillas de freno

A diferencia de lo que muchos conductores de autos creen , no existe un único número exacto —ni 5.000 ni 15.000 kilómetros — que defina cuándo hay que revisar las pastillas de freno . Su desgaste depende de factores como el tipo de conducción, el entorno en el que se circula y la calidad del material.

Sin embargo, los expertos recomiendan controles periódicos para garantizar un frenado seguro.

Las pastillas delanteras suelen desgastarse más rápido que las traseras, ya que reciben la mayor carga de la frenada.

En condiciones normales, pueden durar entre 25.000 y 40.000 kilómetros , pero este rango se reduce si el auto se usa principalmente en ciudad, con frenadas más frecuentes y bruscas.

Otro punto clave es el estilo de manejo. Una conducción agresiva, con aceleraciones rápidas y frenadas constantes, acelera el desgaste.

En cambio, un manejo más suave, anticipando las maniobras, ayuda a prolongar su vida útil.

Señales claras de desgaste en el sistema de frenos de autos

Los fabricantes aconsejan revisar las pastillas de freno en cada servicio programado, y en especial cuando se detectan señales de alerta: ruidos metálicos al frenar, vibraciones en el pedal o un recorrido demasiado largo antes de que el vehículo se detenga.

Además, la elección de repuestos de calidad es fundamental. Las pastillas de origen dudoso o genéricas suelen desgastarse con mayor rapidez y comprometer el rendimiento de los discos de freno, lo que puede derivar en reparaciones más costosas.

En resumen, más allá de los kilómetros recorridos, la recomendación de los especialistas es chequear las pastillas cada 10.000 kilómetros o una vez por año, lo que ocurra primero.

De esta manera, se asegura el correcto funcionamiento del sistema y, sobre todo, la seguridad de quienes viajan en el vehículo.