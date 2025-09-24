24 de septiembre de 2025 - 17:25

El Subaru Impreza de sexta generación (2025) ya se vende en Argentina

Es el modelo de Subaru para el segmento C (compacto). Reemplaza al Impreza de quinta generación, que se comercializó en Argentina desde 2018.

Por Cristian Ortega

El Subaru Impreza vuelve al mercado argentino en su sexta generación, importado directamente desde Japón. Este modelo reemplaza al que se vendió desde el 2018 y llega para completar la gama junto a sus derivados más conocidos: el Crosstrek y el WRX.

La novedad es que mantiene la esencia que lo hizo popular, pero con una serie de optimizaciones mecánicas y de equipamiento que buscan posicionarlo como una opción única dentro del segmento C (compacto).

Motor y tracción

El Impreza 2025 conserva el tradicional motor Bóxer 2.0 atmosférico, con 156 caballos de potencia y 196 Nm de torque, aunque ahora con ajustes que prometen menor consumo y menos emisiones contaminantes. La transmisión es automática CVT con ocho marchas simuladas, y como siempre en Subaru, la tracción es integral permanente Symmetrical All-Wheel Drive, una de sus marcas registradas.

Lo más y lo menos

El gran atractivo de este lanzamiento es que devuelve al mercado argentino un hatchback japonés con tracción integral, algo que hoy sólo ofrecen rivales premium como Audi A3, BMW Serie 1 o Mercedes-Benz Clase A. En ese sentido, el Impreza ocupa un espacio casi exclusivo en su segmento.

En el debe, queda la falta de una versión más potente que acerque al modelo a las prestaciones del WRX (275 cv). En otros mercados existe el Impreza 2.5 RS con 182 cv, pero por ahora no llegará a la Argentina.

Equipamiento y precio

Desde su versión de entrada, el Impreza ofrece un nivel de dotación alto: llantas de 17 pulgadas, ocho airbags, asistencias a la conducción con el sistema EyeSight y una pantalla multimedia de 11,6 pulgadas.

El precio de lanzamiento es de 37.000 dólares, con una garantía de cinco años o 100 mil kilómetros, una cobertura superior a la media del mercado automotriz argentino.

Una propuesta distinta

Con esta nueva generación, Subaru busca captar a los usuarios que valoran la seguridad, la confiabilidad mecánica y el diferencial de la tracción integral. En un mercado dominado por SUVs, el Impreza se mantiene fiel al formato hatchback, ofreciendo una alternativa distinta y con la calidad que caracteriza a la marca japonesa.

