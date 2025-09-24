El Subaru Impreza de sexta generación (2025) ya se vende en Argentina

Es el modelo de Subaru para el segmento C (compacto). Reemplaza al Impreza de quinta generación, que se comercializó en Argentina desde 2018.

El Subaru Impreza vuelve al mercado argentino en su sexta generación , importado directamente desde Japón . Este modelo reemplaza al que se vendió desde el 2018 y llega para completar la gama junto a sus derivados más conocidos: el Crosstrek y el WRX .

La novedad es que mantiene la esencia que lo hizo popular, pero con una serie de optimizaciones mecánicas y de equipamiento que buscan posicionarlo como una opción única dentro del segmento C (compacto) .

El Impreza 2025 conserva el tradicional motor Bóxer 2.0 atmosférico , con 156 caballos de potencia y 196 Nm de torque , aunque ahora con ajustes que prometen menor consumo y menos emisiones contaminantes . La transmisión es automática CVT con ocho marchas simuladas , y como siempre en Subaru, la tracción es integral permanente Symmetrical All-Wheel Drive , una de sus marcas registradas.

El gran atractivo de este lanzamiento es que devuelve al mercado argentino un hatchback japonés con tracción integral , algo que hoy sólo ofrecen rivales premium como Audi A3 , BMW Serie 1 o Mercedes-Benz Clase A . En ese sentido, el Impreza ocupa un espacio casi exclusivo en su segmento.

En el debe, queda la falta de una versión más potente que acerque al modelo a las prestaciones del WRX (275 cv). En otros mercados existe el Impreza 2.5 RS con 182 cv, pero por ahora no llegará a la Argentina .

Equipamiento y precio

Desde su versión de entrada, el Impreza ofrece un nivel de dotación alto: llantas de 17 pulgadas, ocho airbags, asistencias a la conducción con el sistema EyeSight y una pantalla multimedia de 11,6 pulgadas.

El precio de lanzamiento es de 37.000 dólares, con una garantía de cinco años o 100 mil kilómetros, una cobertura superior a la media del mercado automotriz argentino.

Una propuesta distinta

Con esta nueva generación, Subaru busca captar a los usuarios que valoran la seguridad, la confiabilidad mecánica y el diferencial de la tracción integral. En un mercado dominado por SUVs, el Impreza se mantiene fiel al formato hatchback, ofreciendo una alternativa distinta y con la calidad que caracteriza a la marca japonesa.