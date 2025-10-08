Dos argentinos figuran entre los favoritos al Premio Nobel de Literatura 2025: quiénes son

A poco de anunciarse el Premio Nobel de Literatura 2025 , dos autores argentinos figuran entre los nombres destacados de Betsson -casa de apuestas sueca-. Se trata de César Aira y Samanta Schweblin , quienes aparecen en el listado junto a figuras internacionales , con cuotas de 20.00 y 22.respectiva.

De Juan Manuel de Rosas a Julio Argentino Roca: el coronel que peleó en las dos Campañas al Desierto

El próximo 9 de octubre , la Real Academia Sueca dará a conocer al ganador del galardón literario más importante del mundo. Como cada año, la ceremonia oficial de entrega se celebrará en Estocolmo el 10 de diciembre, fecha que coincide con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.

Si bien el proceso de selección se mantiene bajo estricta confidencialidad, el sitio de apuestas Betsson publica anualmente sus pronósticos y, ahora, el australiano Gerald Murnane encabeza las apuestas con una cuota de 6.00 . Detrás se ubican el húngaro László Krasznahorkai (7.00) y la mexicana Cristina Rivera Garza (10.00).

Murnane, escritor de 86 años y autor de obras destacadas como The Plains (1982), Inland (1988) y Border Districts (2017), también fue el mayor candidato de la casa de apuestas en la edición del año pasado y paga una cuota de 6.00.

Entre los máximos favoritos en los pronósticos de Betsson figuran también Thomas Pynchon, Mircea Cartarescu y Anne Carson todos con cuotas de 12.00. Y al igual que en las últimas ediciones asoma un autor argentino que aspira a un reconocimiento histórico: César Aira.

El escritor, traductor y ensayista nacido en Coronel Pringles ocupa por el momento el puesto 17 en el listado de la casa de apuestas y un triunfo suyo pagaría 20.00.

César Tomás Aira González César Tomás Aira González, escritor y traductor argentino considerado uno de los más destacados y prolíferos escritores latinoamericanos y de la Argentina. Gentileza

No es el único representante nacional. Más abajo en el listado aparece Samanta Schweblin (su cuota en Betsson es de 22.00) quien recientemente recibió elogios de todo el mundo por su libro “El buen mal” y también sueña con el galardón.

Vale recordar que hasta el momento ningún argentino ganó el Premio Nobel de Literatura pese a que Jorge Luis Borges fue nominado en varias ediciones a fines de la década del 60.

En la región hay seis representantes latinoamericanos que ganaron el Nobel de Literatura: Gabriela Mistral (Chile, 1945), Miguel Ángel Asturias (Guatemala, 1967), Pablo Neruda (Chile, 1971), Gabriel García Márquez (Colombia, 1982), Octavio Paz (México, 1990) y Mario Vargas Llosa (Perú, 2010).

Samanta Schweblin Samanta Schweblin es una escritora argentina, considerada una de las escritoras contemporáneas más destacadas de la literatura argentina y latinoamericana. Fue traducida a más de cuarenta idiomas y recibido numerosos premios internacionales. Gentileza

Esta edición llega tras una histórica consagración de la surcoreana Han Kang en 2024, quien no figuraba entre los máximos favoritos de Betsson. La autora que tiene como obra maestra la novela “La vegetariana” fue la primera surcoreana en obtener el Nobel de Literatura y la decimoctava mujer entre los 121 ganadores.