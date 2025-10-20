El Polo TIC invita a una jornada sobre inteligencia artificial aplicada a los negocios: cómo participar

Una jornada para conocer cómo aplicar la inteligencia artificial en los negocios y potenciar la productividad de manera práctica y accesible.

El Polo TIC Mendoza continúa impulsando la transformación digital en la provincia con un nuevo encuentro enfocado en el uso práctico de la inteligencia artificial en las empresas. Bajo el título “IA Aplicada: Desmitificando la tecnología para multiplicar la productividad”, la actividad se realizará el martes 21 de octubre, a las 8:30, en el Auditorio Redcouch (Emilio Civit 484, Torre Emilia).

Durante la jornada, se abordarán los tres pilares fundamentales para una implementación efectiva de herramientas de IA, con el objetivo de brindar a los asistentes estrategias concretas para mejorar procesos y potenciar resultados. La propuesta está dirigida a líderes, emprendedores y profesionales interesados en incorporar tecnologías emergentes de manera accesible y estratégica.

El encuentro es organizado por el Polo TIC Mendoza junto al equipo de IPlan. La participación es gratuita para socios activos del Polo TIC, mientras que el valor para no socios es de $6.000.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA0ACXb7eWZ76pVgVQBBmPUAUtDt0lpag7gaHWrqjWGlvXCg/viewform