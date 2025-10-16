16 de octubre de 2025 - 17:01

El Polo TIC Mendoza lanza la edición 2025 de sus Premios a la Innovación Tecnológica

El Polo TIC Mendoza abre la convocatoria a sus premios anuales para destacar proyectos y trayectorias que transforman la provincia a través de la tecnología.

Foto:

Los Andes | María Jesús Abril
Por María Jesús Abril

El Polo TIC Mendoza lanzó una nueva edición de sus premios, una iniciativa que busca poner en valor a las personas, empresas e instituciones que están marcando la diferencia en el ecosistema tecnológico de la provincia. El objetivo es reconocer ideas que combinan innovación, impacto social y compromiso con el desarrollo local.

Cuatro categorías para destacar la innovación mendocina

Las postulaciones podrán presentarse en cuatro categorías:

  • Innovación en el Sector Público, que reconoce proyectos tecnológicos que mejoran la gestión estatal o los servicios a la ciudadanía.
  • Empresa privada con Mayor Impacto en el Ecosistema Tecnológico de Mendoza, dirigida a organizaciones que hayan contribuido al desarrollo del sector mediante innovación, inversión o generación de empleo de calidad.
  • Innovación en el Ámbito Académico, para docentes, investigadores, estudiantes o instituciones que impulsen el talento joven y la vinculación tecnológica con el sector productivo.
  • Premio a la Trayectoria en Innovación Tecnológica, una distinción honorífica para quienes hayan contribuido de manera sostenida al crecimiento tecnológico de Mendoza.

Cómo participar

Podrán participar empresas, instituciones, equipos o emprendedores vinculados al sector TIC mendocino. Las inscripciones estarán abiertas del 14 al 27 de octubre a través del siguiente formulario digital: https://forms.gle/SeZLBWtrVxqA5rnm8

Se deberá incluir una breve descripción del proyecto y un video o presentación de hasta cinco minutos.

El jurado, integrado por referentes del ámbito tecnológico, académico, empresarial y público, evaluará las postulaciones según criterios de innovación, impacto, sostenibilidad, aplicación tecnológica y viabilidad.

Selección y premiación

Tras una revisión inicial, los proyectos finalistas serán seleccionados por el jurado, y los ganadores se definirán a través del voto de los socios del Polo TIC Mendoza, mediante un proceso digital supervisado.

La ceremonia de premiación, a la cual debe asistirse con entrada previa, se realizará el jueves 13 de noviembre en Bodega Chandon, y contará con la presencia de los finalistas, el jurado y toda la comunidad tecnológica mendocina.

Los ganadores recibirán reconocimiento público, trofeo, certificado y visibilidad en los medios institucionales del Polo TIC Mendoza.

