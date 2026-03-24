24 de marzo de 2026 - 09:27

Alerta fans de BTS: la estafa viral que roba cuentas en segundos por WhatsApp

La empresa de ciberseguridad Kaspersky advirtió que los delincuentes usan el entusiasmo por el álbum "Arirang" para dirigir a las víctimas a portales falsos.

Fans de BTS en alerta por estafa en Whatsapp.

Fans de BTS en alerta por estafa en Whatsapp.

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Por Sofía Serelli

Una nueva ola de estafas digitales apunta directamente a la comunidad de fans de BTS. A través de enlaces fraudulentos distribuidos por WhatsApp, los ciberdelincuentes prometen acceso a contenido exclusivo y videos inéditos del grupo surcoreano para engañar a los usuarios y robarles el control de sus cuentas personales y datos privados.

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La advertencia cobra especial relevancia debido al momento de máxima exposición que atraviesa la banda tras su regreso con el álbum “Arirang”. El nivel de popularidad de la agrupación, que recientemente atrajo a millones de personas en transmisiones globales, multiplica el impacto de estas campañas maliciosas que se viralizan rápido en los grupos de fans.

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Cómo opera el engaño desde contactos conocidos

El mecanismo de estas estafas es engañoso porque el mensaje suele provenir de un contacto habitual. Esto ocurre porque la cuenta de ese conocido ya ha sido secuestrada previamente por los atacantes. El texto invita a los seguidores a acceder a sorteos, fotos exclusivas o supuestas votaciones en línea vinculadas a la banda.

Para obtener el supuesto beneficio, el usuario es redirigido a un portal falso que imita la interfaz de WhatsApp o de plataformas de streaming. En ese sitio, se solicitan credenciales de acceso o datos personales bajo pretextos de verificación o inscripción. Es allí donde los delincuentes obtienen la información necesaria para tomar el control de la cuenta.

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Medidas de seguridad para proteger la cuenta

Para evitar caer en estas trampas, los expertos recomiendan activar la verificación en dos pasos en la aplicación. Esta función añade una capa extra de seguridad mediante un PIN de seis dígitos que el sistema solicita de forma periódica. Es fundamental no compartir nunca este código, ya que es distinto al código de registro que llega por SMS.

Otra medida clave es desconfiar de cualquier oferta que parezca demasiado atractiva o urgente, incluso si llega de alguien de confianza. En caso de recibir un enlace sospechoso, lo mejor es confirmar su autenticidad con el remitente por otro medio de comunicación y reportar el mensaje directamente a WhatsApp para frenar su circulación.

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