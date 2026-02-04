Escándalo por la venta de entradas a BTS: sanción millonaria a una ticketera y nuevas reglas para los shows

El descontrol en la venta de boletos para el concierto de BTS en México marcó un punto de quiebre definitivo para la industria del entretenimiento. Ante las miles de quejas de los fanáticos, la Profeco aplicó una multa superior a los 5 millones de pesos a Ticketmaster e inició una transformación profunda en las reglas de preventa.

El caso de los altos precios y las irregularidades en el boletaje para ver a la banda de K-Pop no solo generó indignación en redes sociales, sino que provocó un cambio estructural en las normativas para las empresas organizadoras en el país. Iván Escalante, titular de la Profeco, confirmó que la sanción millonaria ya fue notificada a Ticketmaster.

Este movimiento responde a un esfuerzo coordinado del ARMY mexicano , uno de los clubes de fans más grandes del mundo, que saturó los canales oficiales con millones de correos electrónicos exigiendo justicia.

La multa impuesta a la compañía de venta de entradas supera los MXN $5 millones y tiene como origen las múltiples fallas detectadas durante el proceso de asignación de boletos para la banda surcoreana. Según las autoridades, la empresa fue notificada el pasado 28 de enero y tiene un plazo estricto para presentar pruebas a su favor.

De no responder de manera efectiva y con pruebas contundentes antes del 12 de febrero , la sanción económica se hará efectiva de inmediato. Esta medida busca sentar un precedente para que ninguna otra ticketera ignore los derechos de los consumidores en eventos de alta demanda.

Exigencias extremas: mapas de asientos y transparencia

El Gobierno no se limitó a la sanción económica. Se le ha exigido formalmente a Ticketmaster y a la productora Ocesa que transparenten cada etapa de la venta. Esto incluye informar cuántas entradas se asignaron en preventa, cuántas en venta general y presentar un mapa detallado de los asientos disponibles.

Esta información es clave para evitar que las mejores ubicaciones desaparezcan misteriosamente antes de que el público general tenga acceso a la compra. El objetivo es que el usuario sepa exactamente qué está pagando y qué disponibilidad real existe al momento de ingresar a la plataforma.

El fin de la reventa descontrolada en plataformas digitales

La intervención estatal también alcanzó a sitios de reventa como StubHub, Viagogo y Helloticket. La Profeco emitió exhortos formales para que estas plataformas se ajusten a la regulación nacional y detengan las prácticas desleales contra los consumidores.

Las autoridades advirtieron que, si estas empresas no modifican su conducta, se iniciarán sanciones legales y administrativas adicionales. El enfoque no es solo para el caso específico de BTS, sino para cualquier festival o concierto futuro en el país.

Un nuevo reglamento para el espectáculo

La consecuencia más concreta de este escándalo es la creación de nuevos lineamientos para regular la publicidad y la venta de espectáculos en vivo. Estos están siendo elaborados junto a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y se publicarán en las próximas semanas en el Diario Oficial de la Federación.

Incluso la presidencia tomó cartas en el asunto. Claudia Sheinbaum contactó directamente al presidente de Corea del Sur para solicitar más fechas de la banda, confirmando que ya existe contacto con la promotora para atender la alta demanda de forma ordenada.