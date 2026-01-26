Insólito: fans de BTS reforestan Lima para embellecer la vista de la banda antes de los conciertos de 2026

Ante la confirmación de los conciertos de BTS para octubre de 2026 , el “ARMY” peruano ha pasado de la emoción a la acción ciudadana directa . No se trata solo de música; los fanáticos están transformando barrios enteros con un objetivo insólito: mejorar la vista aérea de Lima para cuando sus ídolos aterricen en el país.

La llegada de la banda surcoreana BTS a Perú ha generado una ola de entusiasmo que trasciende lo musical. Los grupos de seguidores, organizados bajo el nombre de ARMY , han puesto en marcha una iniciativa ciudadana orientada a reforestar y mejorar el entorno urbano de la capital. Esta acción surge de una preocupación compartida: la imagen de Lima vista desde el cielo .

El objetivo es que los artistas se lleven una primera impresión positiva del país apenas el avión comience el descenso. Para lograrlo, los voluntarios están apostando por mostrar una ciudad más verde y cuidada , interviniendo zonas que tradicionalmente han sido descuidadas .

Esta propuesta ciudadana no se limita únicamente a la plantación de árboles en zonas con escasa cobertura vegetal. La iniciativa incluye también jornadas intensivas de limpieza de áreas públicas y la pintura de fachadas y muros visibles desde las principales vías y rutas aéreas de la capital.

La movilización se ha articulado principalmente en TikTok, Instagram y X . A través de estas plataformas, los colectivos del fandom convocan a voluntarios y explican que el proyecto busca vincular la llegada de BTS con un gesto ambiental positivo hacia la ciudad. Aunque la invitación nació entre las seguidoras de la banda, hoy se ha extendido a cualquier ciudadano interesado en mejorar el entorno.

Este movimiento ha generado un debate necesario sobre la falta de planificación urbana visible en la ciudad. La iniciativa ha sumado el apoyo de colectivos ambientales, que destacan el compromiso de los jóvenes por transformar su realidad cotidiana de manera autogestionada.

Entradas y confirmación: lo que tenés que saber hoy

A pesar de los ajustes en el calendario original realizados por la agencia BigHit Music, las presentaciones de BTS en Lima están confirmadas para octubre de 2026. La banda ofrecerá dos conciertos en la capital peruana como parte de su gira internacional tras el regreso a los escenarios.

Aunque todavía no hay precios oficiales, el fandom ya maneja estimaciones basadas en otros países: las entradas generales para la gira internacional tendrían valores estimados de entre 100 y 200 dólares, mientras que los paquetes VIP y las experiencias exclusivas, como el acceso a pruebas de sonido, podrían superar los 600 dólares, según el país y la productora a cargo del evento.

Es importante destacar que esta campaña de reforestación urbana es una iniciativa completamente voluntaria y ciudadana. Las organizadoras han aclarado que no existe relación directa con autoridades municipales ni con programas estatales, lo que evidencia el alto nivel de organización de un fandom que decidió actuar para mejorar su ciudad antes del gran evento.