El dólar cerró por cuarto día consecutivo a la baja: cómo quedaron las cotizaciones

En su cuarto día consecutivo a la baja , el dólar oficial cerró este jueves en $1.305 para la compra y $1.355 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del miércoles.

El dólar se sigue desplomando tras el respaldo de EE.UU: cómo quedó la cotización en los bancos

La moneda estadounidense consolidó la tendencia bajista que inició durante la semana, con el respaldo de Estados Unidos y el Banco Mundial, y el anuncio de eliminación de retenciones para los granos y carnes avícolas y bovinas.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.355 y $1.360 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.370.

Mientras que el dólar blue cerró esta tarde en $1.385 para la compra y $1.405 para la venta, manteniéndose estable durante la jornada. En tanto, el dólar mayorista se ubicaba en $1.337 sin registrar movimientos. Actualmente, el techo de la banda cambiaria se ubica en los $1.478,26.

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.773,26 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.390

Venta: $1.410

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.378,64 (+ $9,52)

Venta: $ 1.381,54 (+ $8,23)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.