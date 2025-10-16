Netflix y Spotify se unen en una colaboración histórica que revoluciona la forma de ver y esucuchar contenido

Las plataformas de música y podcast se une con la de video y multimedia para generar contenido fusionado.

Netflix y Spotify se unen para generar una alianza única. La incorporación permitirá a los usuarios acceder a contenidos de deportes, crímenes reales, cultura pop y estilo de vida desde una sola plataforma, aumentando las opciones de entretenimiento en streaming.

La app de streaming anunció que a partir de principios de 2026, varios videopodcasts de Spotify Studios y The Ringer estarán disponibles en su plataforma.

Lauren Smith, vicepresidenta de Licencias de Contenido y Estrategia de Programación de Netflix, destacó sobre la colaboración: “Esta alianza nos permite ampliar nuestra programación e incluir versiones en video de programas destacados, aportando nuevas voces y perspectivas a nuestra oferta”.

Por su parte, Roman Wasenmüller, vicepresidente y director de Podcasts de Spotify, agregó: “Junto con Netflix, ayudamos a los creadores a llegar a nuevas audiencias y brindamos a los fans la oportunidad de descubrir historias que les encantarán”.

¿Qué son los videopodcast? Los videopodcasts combinan el formato tradicional del podcast con contenido audiovisual, ofreciendo una experiencia más interactiva y visualmente atractiva. Estos programas permiten a los espectadores ver gestos, escenarios y elementos visuales que enriquecen la narrativa.

El formato muestra a los anfitriones e invitados, transmite emociones, reacciones y matices que el audio por sí solo no logra, mientras que los recursos visuales como gráficos, fragmentos de video e inserts dinámicos hacen que cada episodio sea más entretenido y envolvente. Videopodcasts que llegarán a Netflix Podcast de "El show de Zach Lowe" Podcast de "El show de Zach Lowe" gentileza Deportes: El podcast de Bill Simmons

El show de Zach Lowe

El show de McShay

Fairway Rollin’

El desajuste

El espectáculo de F1 de Ringer

El espectáculo de fútbol fantasy de Ringer

El show de la NFL de Ringer

El show de la NBA de Ringer Cultura y estilo de vida: Los repetibles

El panorama general

El show de Dave Chang

Club de recetas

Disecar Crimen real: Teorías de la conspiración

Asesinos en serie