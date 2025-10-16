16 de octubre de 2025 - 18:50

Netflix y Spotify se unen en una colaboración histórica que revoluciona la forma de ver y esucuchar contenido

Las plataformas de música y podcast se une con la de video y multimedia para generar contenido fusionado.

Netflix y Spotify hacen historia.

Netflix y Spotify hacen historia.

Netflix y Spotify se unen para generar una alianza única. La incorporación permitirá a los usuarios acceder a contenidos de deportes, crímenes reales, cultura pop y estilo de vida desde una sola plataforma, aumentando las opciones de entretenimiento en streaming.

Lauren Smith, vicepresidenta de Licencias de Contenido y Estrategia de Programación de Netflix, destacó sobre la colaboración: “Esta alianza nos permite ampliar nuestra programación e incluir versiones en video de programas destacados, aportando nuevas voces y perspectivas a nuestra oferta”.

Por su parte, Roman Wasenmüller, vicepresidente y director de Podcasts de Spotify, agregó: “Junto con Netflix, ayudamos a los creadores a llegar a nuevas audiencias y brindamos a los fans la oportunidad de descubrir historias que les encantarán”.

¿Qué son los videopodcast?

Los videopodcasts combinan el formato tradicional del podcast con contenido audiovisual, ofreciendo una experiencia más interactiva y visualmente atractiva. Estos programas permiten a los espectadores ver gestos, escenarios y elementos visuales que enriquecen la narrativa.

El formato muestra a los anfitriones e invitados, transmite emociones, reacciones y matices que el audio por sí solo no logra, mientras que los recursos visuales como gráficos, fragmentos de video e inserts dinámicos hacen que cada episodio sea más entretenido y envolvente.

Videopodcasts que llegarán a Netflix

Podcast de

Podcast de "El show de Zach Lowe"

Deportes:

  • El podcast de Bill Simmons
  • El show de Zach Lowe
  • El show de McShay
  • Fairway Rollin’
  • El desajuste
  • El espectáculo de F1 de Ringer
  • El espectáculo de fútbol fantasy de Ringer
  • El show de la NFL de Ringer
  • El show de la NBA de Ringer

Cultura y estilo de vida:

  • Los repetibles
  • El panorama general
  • El show de Dave Chang
  • Club de recetas
  • Disecar

Crimen real:

  • Teorías de la conspiración
  • Asesinos en serie

