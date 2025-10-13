13 de octubre de 2025 - 21:05

La película brasileña de Netflix sobre un perro callejero y su dueño que hace llorar a todos

El filme, una versión más cruda de "Marley y yo", es viral en redes sociales: los usuarios se preguntan si la mascota sobrevive al final.

La producción brasileña sobre un perro callejero y su dueño.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Dirigida por Diego Freitas, quien también hace una pequeña aparición frente a cámara, “Caramelo” es un film de 1 hora y 50 minutos que emocionó a la audiencia desde su estreno. La historia sigue a un chef y a un perro callejero color que, tras un encuentro inesperado, comenzarán un viaje lleno de emociones.

La historia detrás de “Caramelo”

Embed - Caramelo | Tráiler oficial | Netflix

Pedro, un talentoso chef brasileño cuya vida cambia drásticamente tras recibir un diagnóstico médico que pone todo en perspectiva. En medio de la incertidumbre y la tristeza, aparece Amendoim, un perro callejero de pelaje amarillo y marrón, que se cruza inesperadamente en su camino.

El encuentro se transforma en una amistad profunda e inquebrantable, que impulsa a Pedro a replantearse su vida, abrirse a nuevas relaciones y redescubrir el valor de la familia y la esperanza. La película combina emociones, risas y momentos de reflexión, siendo ideal para quienes disfrutan de historias sobre mascotas y vínculos humanos.

"Seca quedé": la reacción en redes sociales

Desde su estreno, “Caramelo” generó gran emoción en redes sociales. Los espectadores comparten sus sentimientos y curiosidad sobre la película, incluyendo la famosa pregunta de si el perro sobrevive al final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fandelburrito/status/1977389981208346942&partner=&hide_thread=false

Háganse el favor de verse la película “Caramelo” en Netflix. Si amas a los perros tanto como yo y has vivido la incondicionalidad a través de ellos, esta película es para ti. Eso sí, si eres sensible, te advierto que vas a llorar mucho. Se me explotó el corazón, seca quedé”, psoteó una usuaria en X, ex Twitter.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/crisfdez007/status/1977423341704056965&partner=&hide_thread=false

Otros profundamente conmovidos por la producción confesaron que no pudieron contener las lágrimas al verla. Y aunque remarcaron que no ofrece una historia novedosa si brinda un mensaje que vale la pena recordar.

Las reflexiones en redes sociales sobre la película de Netflix.
“Caramelo” transmite la importancia de la adopción y muestra el vínculo único entre humanos y perros, convirtiéndose en una opción perfecta para quienes buscan historias emotivas y llenas de esperanza.

Por Redacción Espectáculos