La película brasileña de Netflix sobre un perro callejero y su dueño que hace llorar a todos

Si a “Marley y yo” le sumas que el perro es callejero las lágrimas están aseguradas. De eso trata la nueva película de Netflix , es de origen brasileño y está haciendo llorar a todos por la trama de fidelidad entre el mejor amigo del hombre y un joven.

Dirigida por Diego Freitas, quien también hace una pequeña aparición frente a cámara, “Caramelo” es un film de 1 hora y 50 minutos que emocionó a la audiencia desde su estreno. La historia sigue a un chef y a un perro callejero color que, tras un encuentro inesperado, comenzarán un viaje lleno de emociones.

Pedro, un talentoso chef brasileño cuya vida cambia drásticamente tras recibir un diagnóstico médico que pone todo en perspectiva. En medio de la incertidumbre y la tristeza, aparece Amendoim, un perro callejero de pelaje amarillo y marrón, que se cruza inesperadamente en su camino.

El encuentro se transforma en una amistad profunda e inquebrantable, que impulsa a Pedro a replantearse su vida, abrirse a nuevas relaciones y redescubrir el valor de la familia y la esperanza. La película combina emociones, risas y momentos de reflexión, siendo ideal para quienes disfrutan de historias sobre mascotas y vínculos humanos.

Desde su estreno, “Caramelo” generó gran emoción en redes sociales. Los espectadores comparten sus sentimientos y curiosidad sobre la película, incluyendo la famosa pregunta de si el perro sobrevive al final.

acabo de ver la película caramelo pic.twitter.com/xJ6l9eH8NG — (@fandelburrito) October 12, 2025

“Háganse el favor de verse la película “Caramelo” en Netflix. Si amas a los perros tanto como yo y has vivido la incondicionalidad a través de ellos, esta película es para ti. Eso sí, si eres sensible, te advierto que vas a llorar mucho. Se me explotó el corazón, seca quedé”, psoteó una usuaria en X, ex Twitter.

"Caramelo" no es una historia novedosa, pero manda un mensaje que no viene mal recordar, y es que el amor de un perro es uno de los más puros que hay, siempre te darán todo su corazón, incluso en tus peores momentos. Es sencilla pero enternecedora. El final me encogió el corazón pic.twitter.com/rqxrDkGZDI — Cristina (@crisfdez007) October 12, 2025

Otros profundamente conmovidos por la producción confesaron que no pudieron contener las lágrimas al verla. Y aunque remarcaron que no ofrece una historia novedosa si brinda un mensaje que vale la pena recordar.

“Caramelo” transmite la importancia de la adopción y muestra el vínculo único entre humanos y perros, convirtiéndose en una opción perfecta para quienes buscan historias emotivas y llenas de esperanza.