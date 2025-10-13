13 de octubre de 2025 - 11:57

Qué día se estrena la 4ta temporada de Bridgerton: el anuncio oficial de Netflix

La serie de Netflix, que es un éxito a nivel mundial, ya tiene fecha de estreno y los fanáticos están expectantes por conocer la nueva historia de la familia londinense.

Bridgerton cuarta temporada Netfliz
Netflix confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de “Bridgerton”, una de las series más exitosas de la plataforma. La nueva entrega contará con ocho episodios que se dividirán en dos partes y que estarán disponibles a comienzos del 2026, como habían anunciado anteriormente.

“¿Estaremos a la altura de las circunstancias o nos sumergiremos aún más en los secretos de la sociedad? Pronto lo sabremos...”, expresó la presentación oficial de Netflix, acompañada de la fecha de estreno que los fanáticos esperaban.

Cuándo estrena la nueva temporada de Bridgerton

La primera parte se estrenará el 29 de enero de 2026 y la segunda parte, llegará casi un mes después, el 26 de febrero. De esta forma, la historia volverá a desplegar el universo de lujo, escándalos y romance que caracteriza a la saga creada por Shondaland.

Embed - Bridgerton: Temporada 4 | Anuncio de fecha de estreno | Netflix

La trama de la cuarta temporada se centrará en Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, el bohemio y segundo hijo de la familia. Aunque sus dos hermanos mayores ya encontraron el amor y formaron sus hogares, Benedict aún se resiste a sentar cabeza.

Su visión sobre el matrimonio cambia cuando conoce a una mujer misteriosa y fascinante durante el baile de máscaras organizado por su madre, un encuentro que promete alterar el rumbo de su vida.

Bridgerton, un éxito de Netflix

Desde su lanzamiento en 2020, “Bridgerton” se convirtió en un fenómeno global. Cada una de sus tres temporadas figura entre las más vistas de la historia de Netflix, consolidando su lugar como una de las producciones más influyentes de los últimos años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NetflixLAT/status/1977703365254529131&partner=&hide_thread=false

Además, la precuela “La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton” también alcanzó el Top 10 mundial de la plataforma, ampliando el universo de la familia Bridgerton y sus historias de amor.

El fenómeno no se limita a la pantalla: los seguidores de la serie convirtieron su estética en tendencia, inspirando moda, música, decoración y hasta libros. Con el anuncio de esta nueva temporada, Netflix renueva la expectativa de millones de fanáticos en todo el mundo, que ya cuentan los días para reencontrarse con la elegancia, los secretos y las pasiones de la alta sociedad londinense.

