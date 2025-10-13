Qué día se estrena la 4ta temporada de Bridgerton: el anuncio oficial de Netflix

Netflix confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de “Bridgerton” , una de las series más exitosas de la plataforma. La nueva entrega contará con ocho episodios que se dividirán en dos partes y que estarán disponibles a comienzos del 2026, como habían anunciado anteriormente.

“¿Estaremos a la altura de las circunstancias o nos sumergiremos aún más en los secretos de la sociedad ? Pronto lo sabremos...”, expresó la presentación oficial de Netflix , acompañada de la fecha de estreno que los fanáticos esperaban.

La primera parte se estrenará el 29 de enero de 2026 y la segunda parte , llegará casi un mes después, el 26 de febrero. De esta forma, la historia volverá a desplegar el universo de lujo, escándalos y romance que caracteriza a la saga creada por Shondaland.

La trama de la cuarta temporada se centrará en Benedict Bridgerton , interpretado por Luke Thompson , el bohemio y segundo hijo de la familia. Aunque sus dos hermanos mayores ya encontraron el amor y formaron sus hogares, Benedict aún se resiste a sentar cabeza.

Su visión sobre el matrimonio cambia cuando conoce a una mujer misteriosa y fascinante durante el baile de máscaras organizado por su madre, un encuentro que promete alterar el rumbo de su vida.

Bridgerton, un éxito de Netflix

Desde su lanzamiento en 2020, “Bridgerton” se convirtió en un fenómeno global. Cada una de sus tres temporadas figura entre las más vistas de la historia de Netflix, consolidando su lugar como una de las producciones más influyentes de los últimos años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NetflixLAT/status/1977703365254529131&partner=&hide_thread=false Queridos lectores, tengo el agrado de comunicarles que la primera parte de la temporada 4 de Bridgerton llega a Netflix el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero pic.twitter.com/bj0a2OC736 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 13, 2025

Además, la precuela “La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton” también alcanzó el Top 10 mundial de la plataforma, ampliando el universo de la familia Bridgerton y sus historias de amor.

El fenómeno no se limita a la pantalla: los seguidores de la serie convirtieron su estética en tendencia, inspirando moda, música, decoración y hasta libros. Con el anuncio de esta nueva temporada, Netflix renueva la expectativa de millones de fanáticos en todo el mundo, que ya cuentan los días para reencontrarse con la elegancia, los secretos y las pasiones de la alta sociedad londinense.