Cuándo se estrena la cuarta temporada de Bridgerton: fecha oficial de Netflix

Netflix acaba de confirmar cuándo saldrá la cuarta temporada de “Bridgerton”, a solo unos meses de finalizar el rodaje. La serie , que se convirtió en un fenómeno global, vuelve con nuevas intrigas, romances apasionantes y la incorporación de personajes que renovarán la alta sociedad londinense.

3 películas de Netflix que tenés que ver sí o sí antes de que termine septiembre

Ligera para ver: la comedia romántica con Miranda Cosgrove que lidera el ranking de Netflix

La novedad llegó este lunes a través de un posteo en Instagram en el que se ve a una jovencita de la alta alcurnia con un vestido en tono plata, guantes y antifaz a juego. “ Queridos lectores… si creen haberlo visto todo, esperen al próximo baile de máscaras ”, escribe Lady Whistledown en el posteo.

La que se ve en el poster de anuncio, junto a la nueva fecha, es la misma joven que presentaron hace unos meses en el primer adelanto de la nueva temporada. La misteriosa “Dama de Plata” tiene un encuentro con Benedict Bridgerton (Luke Thompson) durante el icónico baile de máscaras de Lady Bridgerton, Violet.

Esta joven es Sophie Baek, interpretada por Yerin Ha, quien se convierte en la gran protagonista romántica de la temporada.

Además, las fotos oficiales muestran a Penelope (Nicola Coughlan) y Eloise (Claudia Jessie) más unidas que nunca, consolidando su amistad tras los eventos de la temporada pasada.

Según la showrunner Jess Brownell, esta relación tendrá un desarrollo más profundo y maduro en los nuevos episodios. Entre los nuevos escenarios confirmados se encuentra My Cottage, la casa de campo de Benedict.

"Bridgerton 4" contará la historia de Benedict Bridgerton

La historia se centra en Benedict Bridgerton, quien hasta ahora se había mostrado reacio a casarse. Todo cambia al conocer a Sophie, la ingeniosa doncella que oculta secretos.

En entrevistas, el actor Luke Thompson destacó: “Los guiones que Jess y su equipo han creado son dinamita. Son realmente emocionantes. Esta temporada es un giro del clásico cuento de Cenicienta, adaptado al universo de Bridgerton”.

La "Dama de plata" de la nueva temporada de Brigerton La "Dama de plata" de la nueva temporada de Bridgerton gentileza

Por su parte, Yerin Ha explicó que Sophie es un personaje desafiante: “Tiene obstáculos constantes, desde la lucha por su estatus social hasta ocultar sus sentimientos hacia Benedict”.

La pareja protagonista trabajó intensamente para crear una relación creíble y matizada. Thompson agregó: “Lo que destaca de la temporada 4 es la lucha entre un cuento de hadas clásico y la realidad del mundo. En su mejor versión, el amor verdadero ocurre en medio de eso”.

Fecha de estreno de la cuarta temporada de Bridgerton

La cuarta temporada de Bridgerton tendrá ocho episodios y llegará en 2026, así lo oficializó Netflix. Además, la plataforma de streaming confirmó que ya están firmados los contratos para la realización de la quinta y sexta entrega con las historias de los demás hermanos.