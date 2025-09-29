29 de septiembre de 2025 - 13:30

Ligera para ver: la comedia romántica con Miranda Cosgrove que lidera el ranking de Netflix

Un viaje inesperado, confusiones y amor a primera vista en la película elegida por los fanáticos del amor cliché.

La comedia romántica que todos aman de Netflix.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Ciudad nueva, errores de nomenclatura y atracción física al instante. Esos son los condimentos de la película de comedia romántica de Netflix que se estrenó en septiembre y lidera el ranking de lo más visto en la plataformas hace semanas.

“El otro París” es una comedia romántica dirigida por Janeen Damian que combina humor, romance y situaciones inesperadas que mantienen al público enganchado.

"Navidad de golpe" la película de Lindsay Lohan dirigida por Janeen Damian.

Con una trama bastante predecible y sin más mérito que tomar lo que funciona de su género y exacerbarlo, “El otro París” cuenta con un gran fuerte: el protagónico con la actuación de Miranda Cosgrove.

El amor también nace en París, Texas

Dawn, una joven artista de Texas, sueña con estudiar en la prestigiosa escuela de arte de París, Francia. Para financiar su viaje, acepta participar en el reality de citas The Honeypot, que se desarrolla en París… pero no en Francia, sino en Texas.

En lugar de las luces románticas de París, Francia, a Dawn la esperan bares de carretera, ferias locales y vecinos curiosos que no entienden qué hace una joven en busca del amor en ese pueblito alejado. Entre malentendidos cómicos, choques culturales y situaciones tan incómodas como divertidas, la protagonista deberá improvisar en un terreno completamente inesperado.

Embed - El otro París | Miranda Cosgrove y Pierson Fodé | Tráiler oficial | Netflix

Lo que al principio parecía un desastre se transforma en un viaje sorprendente: al conocer a los concursantes del reality “The Honeypot”, Dawn empieza a replantearse sus ideas sobre el romance. Aprende que el amor no siempre aparece con violines de fondo ni escenarios de postal, sino en los lugares más improbables, donde lo único que realmente importa es la conexión genuina.

La historia combina humor ligero, situaciones inesperadas y un mensaje sobre descubrir el amor en circunstancias inesperadas, perfecto para quienes buscan entretenimiento fresco y romántico en streaming.

