Así fue la propuesta de casamiento a Cande Ruggeri en una cena romántica en la playa

Cande Ruggeri atraviesa un momento de pura felicidad tras anunciar que se casará con Nicolás Maccari, su pareja y padre de su hija Vita. La influencer compartió en sus redes sociales el emotivo pedido de casamiento, que tuvo lugar en las playas de República Dominicana, en un marco íntimo y romántico que conmovió a todos sus seguidores.
El video muestra la escena de una cena especial junto al mar, con velas y flores blancas que rodeaban la mesa. En ese entorno soñado, Nicolás tomó la palabra y sorprendió a Cande con la esperada propuesta.
Cle Ruggeri cumplirá su sueño de casarse con Nicolás Maccari
Entre lágrimas, la modelo no dudó en aceptar y enseguida compartió la noticia con sus seguidores. "Por fin. Con lágrimas en los ojos, les cuento… Me caso", escribió en sus redes, mostrando el anillo que le regaló su pareja.
Conmovida por la situación, Cande no pudo ocultar su amor y le dedicó unas palabras a Nicolás: "Te amo, te amo y te amo". Luego, abrió su corazón y confesó la ilusión que tenía por vivir este momento.
"Hace mucho que soñaba con este momento, porque siempre fui así, una niña con muchos sueños. Soñaba con la propuesta, el príncipe y vestirme como una princesa (y aunque suena cursi, soy así). Cuando conocí a Nico supe que al príncipe ya lo había encontrado y como me dijo en la propuesta, ‘tus sueños son mis sueños’, ahora se viene lo mejor, soy la mujer más afortunada del mundo".
se casa Cande Ruggeri con Nicolás (9)
La celebración de Cande Ruggeri con su familia
La escena romántica se completó con la presencia de su hija Vita, quien acompañó a sus padres en una noche que quedará grabada en la memoria familiar. El gesto de Nicolás, la emoción de Cande y el escenario paradisíaco lograron que el momento se transformara en un verdadero cuento de hadas.
La noticia despertó una ola de mensajes de felicitaciones en redes sociales, donde amigos, colegas y seguidores celebraron junto a la pareja este gran paso en su historia de amor.
se casa Cande Ruggeri con Nicolás (4)
se casa Cande Ruggeri con Nicolás (3)
se casa Cande Ruggeri con Nicolás (5)
se casa Cande Ruggeri con Nicolás (6)
se casa Cande Ruggeri con Nicolás (7)