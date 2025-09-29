Así fue la propuesta de casamiento a Cande Ruggeri en una cena romántica en la playa

La modelo e hija de Oscar Ruggeri se casa con Nicolás Maccari y compartió detalles de la propuesta junto a fotos y videos que subió a sus redes.

Cande Ruggeri atraviesa un momento de pura felicidad tras anunciar que se casará con Nicolás Maccari, su pareja y padre de su hija Vita. La influencer compartió en sus redes sociales el emotivo pedido de casamiento, que tuvo lugar en las playas de República Dominicana, en un marco íntimo y romántico que conmovió a todos sus seguidores.

El video muestra la escena de una cena especial junto al mar, con velas y flores blancas que rodeaban la mesa. En ese entorno soñado, Nicolás tomó la palabra y sorprendió a Cande con la esperada propuesta.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cale Ruggeri (@caleruggeri) Cle Ruggeri cumplirá su sueño de casarse con Nicolás Maccari Entre lágrimas, la modelo no dudó en aceptar y enseguida compartió la noticia con sus seguidores. "Por fin. Con lágrimas en los ojos, les cuento… Me caso", escribió en sus redes, mostrando el anillo que le regaló su pareja.

Conmovida por la situación, Cande no pudo ocultar su amor y le dedicó unas palabras a Nicolás: "Te amo, te amo y te amo". Luego, abrió su corazón y confesó la ilusión que tenía por vivir este momento.

"Hace mucho que soñaba con este momento, porque siempre fui así, una niña con muchos sueños. Soñaba con la propuesta, el príncipe y vestirme como una princesa (y aunque suena cursi, soy así). Cuando conocí a Nico supe que al príncipe ya lo había encontrado y como me dijo en la propuesta, ‘tus sueños son mis sueños’, ahora se viene lo mejor, soy la mujer más afortunada del mundo".