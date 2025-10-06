6 de octubre de 2025 - 18:05

Al estilo de Outlander y Bridgerton, HBO Max anunció una nueve serie de romance de época

Ambientada en Francia, la produccion estrenará capítulos semanalmente y tiene un actor de "Emily in Paris".

Con la onda de Bridgerton, la nueva serie de HBO Max promete generar los mismos suspiros.

Con la onda de Bridgerton, la nueva serie de HBO Max promete generar los mismos suspiros.

“The Seduction” está ambientada en la Francia del siglo XVIII y combina intrigas cortesanas, manipulación y pasión en una historia que recuerda al universo de Outlander y Bridgerton. A diferencia de otras producciones del género esta propuesta pone el foco en el poder femenino y la ambición como motores de cambio.

De qué trata "The Seduction", la nueva apuesta de HBO Max

Inspirada libremente en la novela “Las amistades peligrosas de Pierre Choderlos” de Laclos, la trama sigue a Isabelle de Merteuil (Anamaria Vartolomei), una joven que, tras ser traicionada por el Vicomte de Valmont, decide convertir su dolor en ambición para escalar hasta convertirse en una de las mujeres más influyentes de París. Para lograrlo, usará el encanto, la inteligencia y la seducción como sus principales armas.

Diane Kruger de "Bastardos sin gloria".
Con la provocadora premisa “para ser el héroe de tu propia historia, a veces debes ser el villano en la de los demás”, “The Seduction” se adentra en la despiadada lucha de poder de la Marquesa de Merteuil, una mujer dispuesta a desafiar las normas y conquistar su lugar en una sociedad dominada por hombres.

El elenco incluye a figuras reconocidas del cine y la televisión europea: destacan Diane Kruger de "Bastardos sin gloria" como la enigmática Madame de Rosemonde; Vincent Lacoste (Le Beaux Gosses) como el manipulador Valmont; y Lucas Bravo, conocido por su papel en “Emily in Paris”, como el Conde de Gercourt. También participan Noée Abita, Fantine Harduin y Samuel Kircher.

Lucas Bravo el galán de "Emily in Paris".
Fecha de estreno confirmada de “The Seduction”

El estreno de “The Seduction” está programado para el 14 de noviembre de 2025, con episodios semanales. HBO Max busca mantener la expectativa del público y replicar el fenómeno de conversación que lograron otras series de época exitosas.

