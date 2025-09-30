La continuación de una icónica serie en HBO Max: risas aseguradas en menos de 30 minutos

La serie cuenta con diez capítulos y repite la formula exitosa de la producción original que cuenta con nueve temporadas, ¿podrá repetir el éxito?

La nueva serie, basda en un éxito de los 2000, que ya está en HBO Max.

La espera terminó. Ya está disponible en HBO Max el spin-off de una serie icónica. Una trama repleta de humor de oficina y entrevistas al estilo documental, pero con los empleados de un diario en decadencia. Intenta repetir el éxito de la aclamada producción que se estrenó en 2005 y llegó a las nueve temporadas.

“The Paper”, la esperada continuación de “The Office”, promete conquistar a los fanáticos del humor absurdo. Con el mismo estilo de falso documental, que caracterizó a la serie original, esta nueva producción se enfoca en los enredos del periodismo moderno y rescata la esencia del humor ácido que marcó a toda una época televisiva.

El elenco de la nueva serie, que cuenta con diez capítulos (se estrenan dos por semana), incluye a Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young y Tim Key. Además está Oscar Nuñez, quien repite su clásico rol como contador, esta vez en el periódico.

Sinopsis de "The Paper", el spin-off de "The Office" La trama se desarrolla en el "Toledo Truth Teller", un periódico local de Ohio sumido en crisis y dominado por el sensacionalismo. Allí aparece Ned Sampson, un editor empeñado en devolverle credibilidad y dignidad al medio. Sin embargo, se topa con un equipo desmotivado, más interesado en las redes sociales y los chats que en el periodismo real.

El giro cómico llega cuando Sampson, armado con su máquina de escribir y una dosis de entusiasmo desmedido, arrastra a sus redactores a cubrir la calle en busca de noticias. Todo, por supuesto, bajo la mirada del mismo equipo documental que alguna vez registró la vida de Dunder Mifflin.