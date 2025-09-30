La continuación de una icónica serie en HBO Max: risas aseguradas en menos de 30 minutos

La espera terminó. Ya está disponible en HBO Max el spin-off de una serie icónica. Una trama repleta de humor de oficina y entrevistas al estilo documental, pero con los empleados de un diario en decadencia. Intenta repetir el éxito de la aclamada producción que se estrenó en 2005 y llegó a las nueve temporadas.
“The Paper”, la esperada continuación de “The Office”, promete conquistar a los fanáticos del humor absurdo. Con el mismo estilo de falso documental, que caracterizó a la serie original, esta nueva producción se enfoca en los enredos del periodismo moderno y rescata la esencia del humor ácido que marcó a toda una época televisiva.
El elenco de la nueva serie, que cuenta con diez capítulos (se estrenan dos por semana), incluye a Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young y Tim Key. Además está Oscar Nuñez, quien repite su clásico rol como contador, esta vez en el periódico.
Oscar Nuñez de "The Office" a "The Paper".
Oscar Nuñez de "The Office" a "The Paper".
gentileza
Sinopsis de "The Paper", el spin-off de "The Office"
La trama se desarrolla en el “Toledo Truth Teller”, un periódico local de Ohio sumido en crisis y dominado por el sensacionalismo. Allí aparece Ned Sampson, un editor empeñado en devolverle credibilidad y dignidad al medio. Sin embargo, se topa con un equipo desmotivado, más interesado en las redes sociales y los chats que en el periodismo real.
El giro cómico llega cuando Sampson, armado con su máquina de escribir y una dosis de entusiasmo desmedido, arrastra a sus redactores a cubrir la calle en busca de noticias. Todo, por supuesto, bajo la mirada del mismo equipo documental que alguna vez registró la vida de Dunder Mifflin.
Embed - The Paper | Official Trailer | Peacock Original
Con sátiras sobre el presente del periodismo y personajes que buscan ganarse un lugar en la memoria del público, "The Paper" se perfila como una de las apuestas más fuertes de HBO Max para atraer tanto a los nostálgicos de “The Office” como a quienes descubren este universo por primera vez.