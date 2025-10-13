A qué hora es la final y cómo votar por el ganador de La Voz Argentina 2025

El reality de canto llega a su fin este lunes y el público decide a través de su voto quién será el campeón o campeona de la edición 2025.

La Voz Argentina llega a su gran final este lunes 13 de octubre, y será el público quien elija al nuevo campeón o campeona del reality musical más visto del país. El programa se emite por Telefe y también puede verse a través de HBO Max.

Luego de una gala cargada de emoción y talento, el certamen presentó este domingo a sus cuatro finalistas: Alan Lez, Milagros Amud, Nicolás Behringer y Eugenia Rodríguez. Cada uno pertenece a un equipo diferente y se enfrentará por última vez para definir quién será “La Voz” de esta temporada.

A qué hora es la final de La Voz Argentina Con la conducción de Nico Occhiato y un jurado de lujo integrado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y el dúo Miranda!, el show televisivo más exitoso del país llega al cierre de su quinta temporada. A las 21.30 comenzará la transmisión en vivo, en una noche que promete emociones, música y una gran expectativa por conocer al ganador.

Durante la final, los participantes volverán al escenario para interpretar una canción junto a sus coaches. El momento decisivo llegará con la votación del público, que tendrá la responsabilidad de consagrar al nuevo o la nueva artista de La Voz Argentina.

La Voz Argentina 2025 Cómo votar para que gane tu participante favorito Como en cada edición, la elección será 100% del público, y esta vez, quienes participen del voto también podrán ganar premios de hasta tres millones de pesos. Desde la producción del programa informaron que al emitir el voto, cada usuario quedará automáticamente registrado para participar del sorteo.