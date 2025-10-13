13 de octubre de 2025 - 11:41

A qué hora es la final y cómo votar por el ganador de La Voz Argentina 2025

El reality de canto llega a su fin este lunes y el público decide a través de su voto quién será el campeón o campeona de la edición 2025.

La Voz Argentina
Los Andes | Redacción Espectáculos
La Voz Argentina ya tiene sus finalistas.

Votá: ¿Quién querés que gane La Voz Argentina 2025?

Luego de una gala cargada de emoción y talento, el certamen presentó este domingo a sus cuatro finalistas: Alan Lez, Milagros Amud, Nicolás Behringer y Eugenia Rodríguez. Cada uno pertenece a un equipo diferente y se enfrentará por última vez para definir quién será “La Voz” de esta temporada.

A qué hora es la final de La Voz Argentina

Con la conducción de Nico Occhiato y un jurado de lujo integrado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y el dúo Miranda!, el show televisivo más exitoso del país llega al cierre de su quinta temporada. A las 21.30 comenzará la transmisión en vivo, en una noche que promete emociones, música y una gran expectativa por conocer al ganador.

La Voz Argentina 2025

Cómo votar para que gane tu participante favorito

Como en cada edición, la elección será 100% del público, y esta vez, quienes participen del voto también podrán ganar premios de hasta tres millones de pesos. Desde la producción del programa informaron que al emitir el voto, cada usuario quedará automáticamente registrado para participar del sorteo.

Para votar, existen dos opciones disponibles:

  1. Por SMS, enviando un mensaje al 9009 con el nombre del participante elegido: ALAN, NICOLÁS, EUGENIA o MILAGROS.
  2. La tercera opción consiste en escanear el código QR que aparecerá durante la transmisión por Telefe, lo que llevará directamente al sitio de votación.

De esta manera, el público argentino será el gran protagonista de una noche en la que se definirá una nueva historia dentro del escenario más famoso de la televisión nacional.

La Voz Argentina 2025 (2)

Todas las presentaciones de la final de La Voz Argentina

Embed - Nicolás Behringer - "Un pacto" - Team Luck Ra - Final - La Voz Argentina 2025
Embed - Milagros Gerez Amud - "Se dice de mí" - Team Soledad - Final - La Voz Argentina 2025
Embed - Alan Lez - "Cryin'" - Team Lali - Final - La Voz Argentina 2025
Embed - Eugenia Rodríguez - "I dreamed a dream" - Team Miranda! - Final - La Voz Argentina 2025

