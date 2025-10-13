13 de octubre de 2025 - 12:23

De Damas Gratis a Molotov: así será la grilla de la Fiesta de la Cerveza 2025

El esperado festival cervecero en Godoy Cruz será del 5 al 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza.

Fiesta Provincial de la Cerveza 2025: Molotov, Cazzu, La Konga y Ciro y los Persas

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La Fiesta Provincial de la Cerveza, en su edición número 18, ya tiene todo definido. Por lo que, el Hipódromo de Mendoza volverá a vibrar del 5 al 7 de diciembre con una programación que combina géneros, generaciones y estilos.

Así, Godoy Cruz anunció la distribución oficial de su grilla, poniendo fin al suspenso sobre qué día subirá al escenario cada artista. La propuesta unirá cumbia, rock, trap y cuarteto, junto a las bandas locales, que también serán protagonistas.

Noche por noche: la grilla de la Fiesta de la Cerveza 2025

El viernes 5 abrirá con ritmo y baile. Entonces, Damas Gratis, ícono de la cumbia villera liderado por Pablo Lescano, encabezará la primera jornada. También estarán La Banda de Carlitos (LBC) y Eugenia Quevedo, con toda la energía del cuarteto cordobés.

Mientras que, el sábado 6 será territorio del rock, con Ciro y Los Persas, Piti Fernández y La Franela. Así, himnos, guitarras y actitud marcarán una noche poderosa donde convivirán clásicos y nuevas fusiones.

Finalmente, el domingo 7 llegará el gran cierre. Cazzu, referente del trap y lo urbano, compartirá escenario con los mexicanos de Molotov y La Konga. Además, se sumará a esta gran Fiesta DJ Mami. Por lo que, será una despedida explosiva y a puro baile.

image

Inscripciones para bandas mendocinas para la Fiesta de la Cerveza

Como cada año, la Fiesta Provincial de la Cerveza no sería la misma sin sus bandas locales. Ellas aportarán su esencia y su identidad mendocina al escenario mayor, reafirmando el espíritu participativo y cultural del evento.

Cabe destacar que, aún se encuentran habilitadas las inscripciones para el concurso de bandas locales. Por lo tanto, quienes deseen formar parte del Volumen 18 deberán presentar su propuesta hasta el 3 de noviembre inclusive. Así, podrán hacerlo mediante este formulario online

Es importante aclarar que, los grupos interesados deberán ser mendocinos y contar con canciones de autoría propia. Además, no podrán participar quienes ya lo hayan hecho en la edición 2024.

Con este certamen, la Municipalidad impulsa la participación de artistas mendocinos que desean mostrar su talento en uno de los escenarios más importantes de la provincia.

