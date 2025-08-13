13 de agosto de 2025 - 12:31

El documental de Netflix sobre un terrorífico asesino en serie de Nueva York que sigue vivo y tenés que ver sí o sí

En tres capítulos, la producción analiza entrevista con el criminal que aún cumple condena en una prisión de máxima seguridad.

El documental de Netflix sobre el asesino más cruel de Nueva York.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En un documental de tres episodios, Netflix analiza la vida y los crímenes de David Berkowitz, el autor de la cacería humana más grande en la historia de Nueva York, Estados Unidos. Entre 1975 y 1977 mató a seis mujeres y dejó heridas a once más, motivado por traumas de su infancia y problemas para relacionarse emocionalmente.

Netflix presentó una nueva edición de “Conversaciones con un asesino”, esta vez se titula “El hijo de Sam. El ciclo narra las atrocidades humanas desde la perspectiva de la investigación y de los propios criminales. Estas historias combinan hechos reales, entrevistas, material de archivo y análisis psicológico: Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y John Wayne Gacy protagonizaron ediciones anteriores.

La historia de “El hijo de Sam”

Berkowitz, conocido como “El hijo de Sam”, atribuyó sus crímenes a su difícil infancia: fue abandonado por su madre biológica y le resultaba imposible formar relaciones románticas.

Embed - CONVERSATIONS WITH A KILLER: THE SON OF SAM TAPES | Tráiler Oficial SUBTITULADO (HD) | Netflix

Atacaba principalmente a jóvenes, mujeres solas o parejas. Los sorprendía en autos estacionados o en lugares públicos tranquilos. En varias ocasiones, envió cartas a la policía y a la prensa, autodenominándose “El hijo de Sam”, lo que aumentó el pánico y la atención mediática.

El documental muestra a Berkowitz hablando frente a cámara, sorprendentemente autocrítico, y combina entrevistas antiguas y recientes, testimonios de terceros y material de archivo de la época.

Además de perfilar al asesino, la serie documenta a Nueva York en los setenta, cómo vivió la ciudad la ola de crímenes y el accionar de las autoridades, destacando la falta de coordinación policial de la época.

Berkowitz sigue vivo

David Berkowitz en la actualidad, desde la prisión.

David Berkowitz sigue vivo. Cumple su condena a cadena perpetua consecutiva en la cárcel de máxima seguridad Shawangunk Correctional Facility. Fue declarado culpable el 10 de junio de 1977 por los asesinatos que cometió entre 1975 y 1977. Actualmente, tiene 72 años.

