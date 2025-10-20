20 de octubre de 2025 - 10:27

El nuevo fenómeno del terror que llega a HBO Max tras arrasar en cines: fecha confirmada

La película se sitúa en un pequeño pueblo donde una desaparición colectiva de 17 estudiantes de primaria desata el pánico.

La nueva película de terror que llega a HBO Max.

La nueva película de terror que llega a HBO Max.

La película de terror que cautivó en las salas de cine por su trama original y su forma de contar la historia desde varias perspectivas llega a HBO Max. A dos meses de su estreno, el filme tuvo buenas repercusiones en la crítica y ya hay promesa de una secuela.

Zach Cregger, el director detrás del éxito “Bárbaro”, regresa con un nuevo proyecto que ya se convirtió en uno de los títulos más comentados del año. Su más reciente película, “Weapons”, desembarca en la plataforma de streaming.

“Weapons” recaudó un total mundial de aproximadamente 261 millones de dólares y superó ampliamente los 38 millones que costó producirla. Un monto discreto si se tiene en cuenta el calibre de actores que la integran: Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Benedict Wong y Amy Madigan.

El terror detrás de una serie de desapariciones inexplicables

Embed - WEAPONS - Trailer Oficial Subtitulado Español Latino

La historia comienza con un golpe narrativo fulminante: 17 estudiantes desaparecen al mismo tiempo desde un mismo aula, y solo uno queda atrás.

A partir de ese hecho, Cregger construye un thriller coral donde múltiples historias se entrelazan para formar un rompecabezas que combina horror psicológico, tensión sobrenatural y una atmósfera inquietante. El miedo, en este caso, no proviene solo de lo paranormal, sino de la incertidumbre colectiva de un pueblo que intenta explicar lo inexplicable.

¿Habrá secuela de "Weapons"?

El director Zach Cregger y la actriz Julia Garner.
El director Zach Cregger y la actriz Julia Garner.

El director Zach Cregger y la actriz Julia Garner.

Tras el impacto de su estreno, el propio Cregger confirmó en una entrevista con Variety que tiene ideas para continuar la historia: “No puedo evitarlo. Tengo otra idea para algo en este mundo que me entusiasma bastante. No voy a hacerlo ahora, pero me gustaría verla en la pantalla algún día.”

Por ahora, el director se enfocará en su próxima gran apuesta: la adaptación cinematográfica del videojuego "Resident Evil", que tiene fecha de estreno prevista para el 18 de septiembre de 2026.

Cuándo se podrá ver la película "Weapons" en HBO Max

“Weapons” desembarca en la plataforma HBO Max este viernes 24 de octubre.

