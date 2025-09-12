12 de septiembre de 2025 - 22:10

Tras el éxito de "El Conjuro: último ritos" HBO Max confirmó la serie secuela

La adaptación televisiva de la exitosa franquicia de terror contará con guionistas del mundo de Marvel.

HBO Max anunció la serie de El Conjuro.

HBO Max anunció la serie de "El Conjuro".

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La historia de los famosos investigadores de sucesos paranormales Ed y Lorraine Warren está próxima a expandirse a la pantalla chica. HBO Max confirmó que está en desarrollo una serie de televisión basada en la franquicia “El Conjuro”.

Nancy Won lidera la serie como showrunner, guionista y productora ejecutiva. La acompañan Peter Cameron y Cameron Squires como guionistas, ambos con trayectoria en producciones del universo Marvel, lo que promete un enfoque fresco y sólido para continuar los casos paranormales de Ed y Lorraine Warren.

¿Qué se sabe de la serie?

Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo reserva, se espera que la serie continúe explorando los misteriosos casos sobrenaturales que hicieron famosa a la saga cinematográfica.

Warner Bros. dijo que la serie contará con la ayuda de Peter Safran productor original de las películas, quien retomará su puesto bajo su productora Safran Company. Television se encarga de la distribución.

Aunque no se ha revelado la fecha de estreno, todo apunta a que "El Conjuro: la Serie" llegará en 2026 y será uno de los proyectos estrella de HBO.

El éxito de la cuarta película de “El Conjuro”

La noticia llega pocos días después del éxito en cines de “El Conjuro: Últimos Ritos”, la cuarta entrega de la franquicia, que ya superó los 194 millones de dólares en recaudación mundial.

Patrick Wilson y Vera Farmiga.
Desde su estreno en 2013, la saga principal, protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, se consolidó como referente del terror moderno, generando además varios spin-offs como “Annabelle” y “La Monja”. En conjunto, estas películas han acumulado cerca de 2.500 millones de dólares a nivel global.

