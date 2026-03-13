Investigan a un actor de "El Marginal" luego de disparar al aire libre en Buenos Aires

Un video del actor y creador de contenido Santiago Motolo generó una fuerte controversia en redes sociales después de que se difundiera una grabación donde aparece disparando un arma al aire en el barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires . La escena fue registrada durante una visita del influencer a la zona y rápidamente se viralizó.

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El episodio derivó en la apertura de una investigación judicial para determinar si la conducta representó un delito y si existió riesgo para las personas que se encontraban en el lugar.

La grabación fue publicada en redes bajo el título “Estuvimos en el barrio más peligroso” . En las imágenes se observa a Motolo sosteniendo un revólver y apuntándolo hacia el cielo durante la noche, mientras un hombre con gorra lo asiste para presionar el gatillo y mantener el arma en posición. El hecho ocurrió cerca de una cancha de fútbol donde se encontraban varios niños, un detalle que amplificó la indignación de numerosos usuarios que criticaron la escena y cuestionaron la conducta del influencer .

"Exportando cultura" Porque el actor de Disney, Santiago Motolo, fue filmado disparando al aire un arma en la villa 31. pic.twitter.com/NGZdsGW3Hg

La difusión del video motivó la intervención inmediata de las autoridades. La Fiscalía N°11 de la Ciudad de Buenos Aires inició una causa de oficio para analizar el posible delito de abuso de armas y determinar las responsabilidades penales vinculadas al episodio.

La investigación involucra tanto a Motolo como al hombre que aparece en la grabación colaborando con los disparos. Fuentes judiciales confirmaron que se iniciaron tareas investigativas para reconstruir lo sucedido y evaluar si la acción representó un peligro concreto para terceros, especialmente para los menores que se encontraban en las inmediaciones de la cancha.

El hecho ocurrió a fines de febrero, coincidiendo con el período en que el video fue publicado en internet, aunque hasta el momento no se precisó la fecha exacta del suceso. La rápida circulación del contenido en redes sociales aceleró la respuesta institucional y amplificó el impacto del caso.

De actor en series populares a creador de contenido en redes

Santiago Motolo alcanzó notoriedad por sus apariciones como extra en producciones televisivas argentinas como “El Marginal” y “O11CE”. En los últimos años se volcó principalmente a la creación de contenido digital y a las transmisiones en vivo a través de distintas plataformas.

Actualmente mantiene una presencia activa en redes sociales, donde reúne cerca de 300 mil seguidores en TikTok y más de 155 mil en Instagram. En esos espacios comparte recorridos, transmisiones y contenidos vinculados con experiencias en distintos barrios y encuentros con seguidores.

Durante su visita al barrio 31, Motolo se encontraba acompañado por un equipo que registraba el recorrido por diferentes sectores del lugar. En uno de los momentos de la filmación también se lo escucha elogiar prendas que se ofrecían en un puesto callejero al exclamar: “Qué buena pilcha”, en una escena que formó parte del mismo registro audiovisual.