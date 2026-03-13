Tour de arte por Ciudad: Cecilia Carreras abre el recorrido con su exposición en la Mansión Stoppel

Con exhibiciones que van desde la pintura contemporánea de Cecilia Carreras hasta la escultura en hierro o madera , pasando por instalaciones, arte textil y pintura hiperrealista , el circuito de exposiciones abiertas durante marzo permite recorrer distintos espacios culturales de Mendoza.

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Museos históricos, salas contemporáneas y galerías se transforman así en puntos de encuentro entre artistas y público. La invitación es simple: aprovechar los últimos días del mes para entrar a las salas, detenerse frente a las obras y descubrir la diversidad de miradas que hoy construyen la escena artística mendocina.

La artista Cecilia Carreras inauguró anoche la muestra “Desbordes” en el Museo Carlos Alonso – Mansión Stoppel, ubicada en Emilio Civit 348 de Ciudad , una exposición que propone explorar la relación entre cuerpo, memoria y materia a través de distintas obras recientes.

La muestra, con entrada gratuita , podrá visitarse de martes a domingo en horario de 10:00 a 19:00 hasta mediados de mayo. Los lunes el museo permanece cerrado.

Carreras nació en Buenos Aires, pero desde hace años vive y trabaja en Mendoza, donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria artística. Formada en las escuelas nacionales de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y Manuel Belgrano, su producción se mueve entre la pintura y el dibujo, con una fuerte investigación en torno al gesto pictórico y la materialidad.

En los últimos años participó en exposiciones en distintos espacios culturales del país, como la Casa Nacional del Bicentenario en Buenos Aires o el Espacio Contemporáneo de Arte de Mendoza, además de formar parte de ferias y residencias artísticas.

Según explica el texto curatorial de la muestra, la propuesta plantea un recorrido donde imagen, gesto y memoria se entrelazan para construir un relato visual que se expande más allá del lienzo.

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“En Desbordes, cuerpo, memoria y materia ya no se presentan como dimensiones separadas”, señala la curadora Carolina Rodríguez Pino en el texto difundido por el área de Cultura de Mendoza.

La inauguración funciona además como punto de partida para recorrer otras exposiciones en Ciudad y en Luján de Cuyo, que durante marzo mantienen activa la escena artística mendocina.

Tres miradas contemporáneas en el MMAMM

MMAMM “Arriba en la cima”, una muestra colectiva

La agenda de marzo también incluye un recorrido por el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza, MMAMM, ubicado en el subsuelo de la Plaza Independencia.

Allí se inauguraron el 26 de febrero tres exposiciones que dialogan con el paisaje y la identidad cultural mendocina. Una de ellas es “Arriba en la cima”, muestra colectiva curada por Mariana Gioiosa que reúne obras de artistas de distintas regiones del país y reflexiona sobre la montaña como territorio simbólico.

MMAMM De la viña al cielo-Adriana Scarso

En la sala Este puede verse “En esta noche, en esta tierra”, de la artista Florencia Breccia, con pinturas y dibujos que exploran la incertidumbre contemporánea y el paisaje como espacio emocional.

Completa el recorrido “De la viña al cielo”, de la artista mendocina Adriana Scarso, quien utiliza corcho y pigmentos vinculados al vino para construir composiciones que dialogan con la tradición vitivinícola de la provincia.

MMAMM Adriana Scarso presentó “De la viña al cielo”,

Las tres exposiciones forman parte de las actividades culturales vinculadas a la Vendimia y pueden visitarse con entrada gratuita. El museo permanece abierto en los siguientes días y horarios: Miércoles a viernes: 10:00 a 19:00; Sábados, domingos y feriados: 16:00 a 20:00; Lunes y martes: cerrado.

La obra espiritual de Florencia Aise

El circuito artístico de marzo también incluye una parada en la galería del Park Hyatt Mendoza, donde la artista mendocina Florencia Aise presentó recientemente la muestra “Mater”.

Inaugurada el 26 de febrero, la exposición reúne 27 obras en pequeño formato inspiradas en la figura de la Virgen María.Las pinturas exploran distintas advocaciones marianas y reflexionan sobre la maternidad, la espiritualidad y la tradición religiosa. “Una sola Madre, infinitas advocaciones”, resume el concepto de la muestra, centrada en diversas representaciones de la Virgen María.

florencia-aise-foto Ignacio Gaffuri

La muestra, que estará disponible hasta finales de abril, puede visitarse Todos los días de 9:00 a 20:00 (horario habitual del espacio del hotel), con entrada libre y gratuita.

Aise es una de las artistas mendocinas contemporáneas con mayor proyección internacional. Su obra hiperrealista ha sido exhibida en ciudades como Roma, Madrid, Nueva York y Mumbai.

Escultura y memoria en el Museo Fader

Saliendo de Ciudad se puede cerrar el recorrido con una visita al Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa de Fader, ubicado en San Martín 3651, Mayor Drummond, Luján de Cuyo donde pueden visitarse dos exposiciones que dialogan desde la escultura.

Por un lado, el museo presenta una muestra dedicada al escultor mendocino Roberto Rosas, figura fundamental del arte provincial.

Rosas fue originalmente carpintero y luego se formó en la Escuela Superior de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Con el tiempo desarrolló un lenguaje propio basado en el hierro y otros metales, creando figuras humanas, animales y estructuras imaginarias que combinan fuerza y movimiento. Su obra se exhibió en galerías y museos del país y hoy forma parte de colecciones públicas y privadas.

En una recordada entrevista realizada años atrás, el artista resumía su mirada sobre el oficio creativo: “Cualquier objeto que ande por ahí puede transformarse en una escultura”. La exposición reúne una serie de piezas que recorren distintos momentos de su producción y puede visitarse hasta el 30 de abril.

saldos y retazos fernando Rosas "Saldos y Retazos" es la muestra de Fernando Rosas.

En el mismo museo también se presenta “Saldos y retazos”, muestra del escultor mendocino Fernando Rosas, que reúne más de treinta obras realizadas principalmente en madera. Las esculturas dialogan entre sí a partir de fragmentos, materiales recuperados y formas orgánicas que reflejan el proceso creativo del artista.

“Trabajo con materiales que ya tienen una historia. Me interesa lo que queda, lo que se transforma”, dijo Fernando Rosas en una entrevista con el diario El Sol. La exposición puede visitarse hasta fines de marzo, de martes a domingo, de 10 a 18 con entrada gratuita.