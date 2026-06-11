El drama "Orfeo y Eurídice" regresa a las tablas mendocinas tras su éxito internacional

La reconocida obra teatral mendocina Orfeo y Eurídice vuelve a presentarse en la provincia luego de su exitoso paso por el exterior. La función se llevará a cabo el próximo sábado 20 de junio a las 21 en la Sala 2 de la Nave Cultural (Parque Central, Ciudad) .

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Dirigida por el mendocino radicado en Madrid, Facundo Pennesi , y protagonizada por las actrices locales Giuliana Mattiazzo y Valentina Mocoroa , la pieza es una creación del prestigioso dramaturgo argentino César Brie .

La trama se inspira tanto en el mito griego clásico como en el caso real de Eluana Englaro , una mujer italiana que permaneció 17 años en coma vegetativo. A través del relato de una historia de amor, el drama cuestiona la prolongación artificial de la vida y expone la tensión entre los avances médicos, la ética, la justicia y el deseo genuino de recuperar a un ser querido.

El regreso a Mendoza ocurre tras la participación de la obra en el FESTA (Festival de Teatro Alternativo de Bogotá, Colombia), uno de los encuentros escénicos más importantes de Latinoamérica.

La producción mendocina fue seleccionada entre 650 propuestas de todo el mundo para presentarse el pasado 17 de mayo en el emblemático Teatro La Candelaria, logrando una función con entradas agotadas y una fuerte ovación del público.

Otros premios que obtuvo el drama

Este hito se suma al recorrido que inició en su estreno de 2024 en el Teatro Independencia, donde obtuvo numerosos galardones en el Festival de Teatro de Estrenos y en los Premios Arnold. Asimismo, ya se confirmó su participación el próximo año en el Festival Internacional de Arte Queer en Cali.

El equipo técnico y artístico lo completan Alicia Casares en dirección actoral, Florencia Ríos en producción, Analía Quiroga en escenografía, Xar Sid Belén Bustos en iluminación, Santiago Martín en vestuario, Hernán Iguácel en diseño gráfico y Pablo Brie en la música original.

La obra tiene una duración de 70 minutos y está destinada a un público mayor de 14 años. Las localidades generales tienen un valor de $15.000 y ya se encuentran disponibles para la compra a través de la plataforma EntradaWeb.