27 de julio de 2026 - 10:59

Mario Pergolini participará de un importante evento en Mendoza: cuándo será y de qué se trata

El Bootcamp Empresarial, que se realizará en octubre, tendrá la presencia de Mario Pergolini. Ya se pueden adquirir las entradas.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Mario Pergolini volverá a Mendoza, esta vez para compartir su mirada sobre innovación, tecnología y transformación de los negocios. El empresario y comunicador será una de las figuras centrales de la tercera edición del Bootcamp Empresarial Mendoza 2026, el programa ejecutivo de capacitación que se realizará el 23 de octubre en el Hotel Sheraton Mendoza.

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Organizado por el Gobierno de Mendoza junto con la Unión Industrial Joven (UIM), el encuentro abrirá sus puertas bajo el lema "Una nueva agenda para el crecimiento", con una propuesta orientada a brindar herramientas para afrontar los desafíos del actual escenario económico.

La visita de Pergolini se da en el marco del éxito de su programa "Otro día perdido", un "late night show" que emite por Eltrece y en esta segunda temporada cuenta con las participaciones de Agustín "Rada" Aristarán y Evelyn Botto.

La participación de Mario Pergolini

La participación de Pergolini, quien fundó Vorterix en el año 2012, será uno de los grandes atractivos de esta edición. Reconocido por su trayectoria en los medios y por su incursión en proyectos tecnológicos y de innovación, el expositor abordará temas vinculados con la transformación digital, la adaptación al cambio y las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para el mundo empresarial.

El programa también contará con las conferencias de Mai Pistiner, especialista en liderazgo, comunicación y desarrollo de equipos, y Alejandro Melamed, uno de los referentes internacionales en transformación organizacional, liderazgo y futuro del trabajo. En los próximos días se dará a conocer el cronograma completo y el resto de los invitados.

El Bootcamp se desarrollará entre las 15 y las 21.30, con un formato que combinará masterclasses, conferencias, paneles de empresarios y espacios de networking.

Desde la organización destacan que Mendoza continúa consolidándose como un ecosistema productivo donde la innovación, el desarrollo del talento y la transformación digital son claves para potenciar el crecimiento de las empresas.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial del evento, mientras que las novedades sobre la agenda y los expositores podrán seguirse en la cuenta oficial de Instagram @bootcampmendoza.

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