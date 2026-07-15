"No me dura ni medio round": el picante desafío de Marcelo Tinelli a Mario Pergolini

La histórica rivalidad entre Marcelo Tinelli y Mario Pergolini abrió un nuevo capítulo luego de que durante una transmisión de Infobae Mundial, el conductor sorprendiera al desafiar públicamente al creador de Vorterix a protagonizar un combate de boxeo en el evento Párense de Manos .

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La propuesta surgió mientras Tinelli entrevistaba a los integrantes de Paren la Mano , el programa de streaming encabezado por Lucas Rodríguez , organizador del evento anual de boxeo entre figuras del mundo digital.

En medio de la charla, el conductor quiso saber cuánto influye Pergolini en las decisiones del programa. " Le pedimos permiso a Mario y nos dijo: 'Hagan lo que les parezca '", contó Rodríguez.

Fiel a su estilo, el streamer sumó una broma: "Yo le pregunto siempre qué almorzar, qué cenar... más que nada el tema dietario".

Párense de Manos en una velada boxística entre streamers y celebridades organizado por el equipo de Paren la Mano.

Allí también destacó la relación que mantiene con el fundador de Vorterix. " No sé Mario qué tan al tanto está de Paren la Mano en general, pero hay buena onda ", aseguró.

El desafío a Pergolini

Durante la entrevista, el conductor reveló que varias personas le sugieren participar de Párense de Manos, pero admitió que no se imagina enfrentando a un boxeador experimentado.

"Todos me dicen: 'Un día tenés que pelear vos ahí'. Yo no voy a ir a boxear, me van a cagar a trompadas", afirmó entre risas. Sin embargo, inmediatamente lanzó una propuesta que sorprendió a todos: enfrentarse a Mario Pergolini.

"¿Querés que te diga lo que siento? No me dura ni medio round", disparó Tinelli.

La respuesta de Pergolini

La respuesta del exconductor de CQC no tardó en llegar. Esta mañana, durante su programa en Vorterix, Pergolini recogió el guante y descartó de plano la posibilidad de subirse a un ring.

"Sí, tiene razón, totalmente de acuerdo. No hay forma que me suba a un ring ni con un nene de 7 años", respondió con ironía.